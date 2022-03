O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos  nesta quarta-feira, dia 09

São Pedro da Aldeia

O ex-prefeito de São Pedro da Aldeia, Claudio Chumbinho, classificou de Fake News, informações divulgadas ontem por um site da cidade de que ele teria desistido da pré- candatiura a deputado federal para apoiar o nome do ex- vereador de Cabo Frio, Aquiles Barreto.

O ex-prefeito aldeense disse, em vídeo divulgado numa rede social, que estava indo dormir quando foi informado da publicação que afirmava inclusive que em troca do apoio a Aquiles , assumiria uma secretaria na prefeitura do Rio. Chumbinho disse, no vídeo, que é pré-candidato à deputado federal com a força do povo da região. Chumbinho disse ainda que no próximo ano pretende estar em Brasília representando o povo do Estado do Rio.

Cabo Frio

Os empresários do trade turístico de Cabo Frio não receberam bem o nome de Katyuscia Brito, anunciado pelo prefeito José Bonifácio, para assumir, interinamente, o turismo do município no lugar do empresario Carlos Cunha. A presidente do Cabo Frio Convention, Maria Inês Oliveiros, se limitou a dizer que só vai comentar a nomeação quando o governo anunciar o nome do titular da pasta o que só deve acontecer próximo a Semana Santa. O grupo Amigos da Orla do Peró, em nota, disse ver com preocupação as secretarias de Turismo e de Meio Ambiente, ocupadas por interinos e ressalta que as duas pastas precisam ter gestores que não só mantenham diálogo com os setores mas recursos necessários para a execução de projetos fundamentais para a economia do município.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Mrtins, anuncia, nesta quinta-feira as obras e eventos do governo para 2022 durante coletiva de imprensa junto com o vice-prefeito Miguel Pereira, no Ferradura Resort, às seis da tarde. Na ocasião, será apresentado o calendário oficial unificado de eventos das Secretarias de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico e de Lazer e do Esportes. A cidade terá, no mínimo, um grande evento por mês, além de vários festivais.

Arraial do Cabo

Celebração e emoção marcaram a noite de ontem em Arraial do Cabo. No dia internacional da Mulher, a Prefeitura homenageou mulheres cabistas, destacando suas conquistas e histórias de luta. O evento “Mulheres Cabistas que nos inspiram” foi realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio da Superintendência de Sustentabilidade e Promoção da Igualdade Racial e Direitos da Mulher. O Prefeito Marcelo Magno esteve presente durante toda a homenagem e falou sobre o diferencial do trabalho e dedicação da mulher em todas as áreas que atua e destacou o desempenho das servidoras do Município.

Iguaba Grande

Depois de quase 12 meses fechada para o público, a Câmara de Iguaba reabre suas portas para os cidadãos iguabenses, nesta quinta-feira (10). A expectativa é de casa cheia amanhã, sem fugir do protocolo, segundo o bancada do prefeito, Vantoil Martins, Luciano Silva.

Araruama

O clima anda muito tenso na Câmara de Araruama. Aliás, para acalmar os ânimos, o presidente da Câmara de Araruama, vereador, Júlio César Coutinho, tem comprado um bolinho para o café com seus pares antes das reuniões. Por outro lado a volta do vereador, Elói Ramalho, foi tranquila e segundo os fofoqueiros de plantão, Ramalho, levantou a bandeira branca para o grupo do primeiro ministro Chiquinho Da Educação. Dizem que, Elói Ramalho, teria falado em um grupo que as viagens eram muito cansativas. Só que o padrinho dele, Dr. Marcelo Amaral, ficou surpreso. As informações são dos corredores da Câmara.