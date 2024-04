O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 10

São Pedro da Aldeia

A FIRJAN anunciou o início das obras da unidade operacional Leste Fluminense que ficará localziado às margens da Rodovia RJ-140, no Centro de São Pedro da Aldeia. A previsão é de que a unidade seja inaugurada em maio de 2024, com cursos e suporte às indústrias da região. O início das obras foi marcado pela entrega da licença e do alvará por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O secretário da pasta, Claudio Viviani disse que a parceria com a Firjan é muito importante não só para o município, mas para a região por conta da qualificação de mão de obra para o mercado de trabalho. A estrutura será instalada em uma área de 1.200 metros quadrados com área útil de 3 mil m². Já são estu-dadas e avaliadas novas áreas para o investimento na infraestrutura de instalações completas do modelo Firjan de educação/saúde/lazer, em um espaço de 10 mil metros.

Iguaba Grande

A Praia de Ubás, em Iguaba Grande, será palco neste sábado e domingo, a partir das oito da manhã, da primeira etapa do Campeonato Costa do Sol de Canoa Havaiana que vai reunir mais de 30 clubes e cerca de 600 remadores na disputa pela competição. A primeira etapa da Copa Coeta do Sol será disputada nas categorias V1, OC1 e OC2, nas modalidades master e open, com percursos de 2 e 4 quilõmetros. Também haverá categorias de 10, 6, 5 e 3 quilômetros, e ainda a modalidade júnior e kids, para as novas gerações. O Campeonato Costa do Sol tem como compromisso a preservação ambiental da Lagoa de Iguaba Grande. Du-rante a competição, serão realizadas ações de conscientização ambiental, como a limpeza da praia e a conscientização sobre a importância da preservação das áreas naturais. A Canoa Havaiana, ao longo dos anos, vem ganhando cada vez mais adeptos na região.

Cabo Frio

Os quiosques da Praia das Conchas, em Cabo Frio serão demolidos no dia 30 de abril por determinação da Justiça. Os proprietários tem prazo até o dia 29 para retirada dos móveis e equipamentos. A prefeitura elaborou um cronograma, após receber a notificação do Ministério Público Federal, que foi iniciado semana passada com a notificação dos quiosqueiros. O processo de retirada dos quiosques tramita na justiça desde 2015. As primeiras demolições aconteceram em 2021. O secretário de Obras e Serviços Públicos, Carlos Augusto Gonçalves, disse que cabe a prefeitura apenas cumprir a ordem judicial. Uma vistoria está marcada pada o próximo dia 22, para verificar o andamento da desocupação que tem prazo final estipulado para o dia 29, um dia antes da demolição. A prefitura recebeu a notificação pata demolição desde 2.022 mas vinha conseuindo adiar por conta do verão.

Araruama

Os investimentos e as obras para atender o setor da Educação caminham juntos com a geração de trabalho e renda em Araruama.

Nessa segunda-feira, 10, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, inaugurou a nova Casa Creche da Fazendinha. A unidade poderá atender até 15 crianças, com idade entre 02 anos e 03 anos e 11 meses. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 07h às 18h. A Prefeitura vai oferecer o uniforme completo de verão e inverno e o kit escolar a todos os pequenos. Na unidade eles vão ter acesso à Educação Infantil de qualidade, sempre supervisionados por professores e auxiliares, alimentação balanceada, que será elaborada e supervisionada pela Divisão de Nutrição, e recreação apropriada para a idade. Além disso, o projeto também gera trabalho e renda, já que transforma as casas de professoras que antes estavam desempregadas nesses núcleos de creches nos bairros. Por outro lado, oferece tranquilidade aos pais que agora podem seguir seguros para o mercado de trabalho, sabendo que seus filhos estão sendo assistidos com todo zelo necessário. Com mais essa unidade na Fazendinha já são 54 Casas Creches inauguradas pelo governo da prefeita Livia de Chiquinho.

Arraial do Cabo

Um cinturão de saneamento no distrito está sendo construído para acabar com o descarte inadequado que atualmente afeta a região, seja infiltrando-se no subsolo ou, em algumas áreas, alcançando a Laguna de Araruama. O novo sistema de esgoto será interligado à rede da Prolagos, direcionando os resíduos para tratamento na estação de Figueira. O objetivo é eliminar as deficiências existentes implementando práticas melhores através de um trabalho contínuo, melhorando a qualidade de vida e beneficiando aproximadamente 300 residências locais. Além disso, a implementação do novo sistema reduzirá a necessidade do uso de caminhões limpa fossa na região, permitindo que a Prefeitura direcione esses equipamentos para outras áreas, economizando recursos públicos. Atualmente, esses caminhões são indispensáveis devido ao esgotamento sanitário inadequado. O investimento totaliza cerca de 3 milhões de reais e é financiado pelo Comitê de Bacias, utilizando verbas do fundo estadual de recursos hídricos destinadas ao saneamento. Uma parceria do Comitê com a Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria do Ambiente e Saneamento.

Búzios

O ex-vereador Marreco iniciou uma caminhada como então pré-candidato a prefeito de Búzios, na eleição suplementar, bateu asas e foi para os braços do candidato Leandro de Búzios. O moço assinou com o Partido Solidariedade e pretende disputar uma cadeira em outubro da Câmara buziana. Coisas da política de Búzios.

Saquarema

Na última semana, a Sala do Empreendedor de Saquarema recebeu a visita do Superintendente de Registro de Comércio da JUCERJA, Gustavo de Andrade Ventura Vallim. A visita teve o propósito de inspecionar as instalações e o atendimento da Sala, além de destacar a desburocratização dos processos de registro de empresas e da parceria entre a JUCERJA e o Município de Saquarema, que busca facilitar o acesso dos empreendedores locais aos serviços prestados pela Junta Comercial. A Sala do Empreendedor foi criada para que empreendedores possam tirar dúvidas e receber orientações sobre registro de empresas e demais serviços oferecidos pelo órgão, além disso, os usuários podem entender melhor o processo de abertura, alteração e encerramento de empresas, bem como esclarecer dúvidas sobre a regularização de seus negócios.