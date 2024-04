O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 17

Búzios

A justiça decide amanhã o destino de três políticos de Búzios: o prefeito afastado Alexandre Martins, que tenta reverter no TSE a condenação por compra de votos nas eleições de 2020 e os vereadores Rafael Braga e Gugu de Nair que buscam no TRE derrubar a decisão da justiça de Búzios que cassou o mandato dos dois por fraude a cota de gênero. O TSE retoma em sessão, marcada para às dez da manhã, o julgamento do recurso de Alexandre Martins. A sessão, foi interrompida no dia 7 de março por pedido de vista do ministro Floriano Marques, depois que a relatora Isabel Gallotti manteve a condenação do prefeito. O julgamento do recurso dos vereadores está marcado para às três da tarde por videoconferência. Caso o recurso seja rejeitado, eles serão afastados imediatamente. Na decisão da justiça de Búzios foi determinado a anulação dos votos dos candidatos a vereador do DEM.

Saquarema

Saquarema vai ser palco, de 17 a 26 de maio, da segunda etapa do maior festival de esportes aquáticos do mundo, o Aloha Spirit Festival que reúne provas de Canoa Havaiana , Maratona Aquática, Stand Up Paddle, Surfski, Paddleboard e Apneia. Além das provas, serão muitas as opções de lazer, como cinema ao ar livre, yoga, palestras e shows ao vivo. Durante o evento, também serão realizados os projetos Aloha para Todos e Mar da Igualdade, além de competições especiais para pessoas com deficiência. O ALoha Spirit em Saquarema será aberto com a Maratona Aquática e a Travessia da Lagoa de Saquarema, com percurso de três quilômetros e oitocentos metros. Uma arena será montada na Praia de Itaúna, palco do Festival de Cinema, shows, clínicas e palestra, entre elas com a diretora nacional do programa Bandeira Azul, Leana Bernardi.

Cabo Frio

O Ministério Público do Estado do Rio obteve junto à Quinta Câmara de Direito Público uma decisão favorável a um recurso impetrado para que a prefeitura de Cabo Frio promova diversas melhorias na estrutura do Hospital da Mulher do município. A decisão determina que, entre outros pontos, a prefeitura apresente, em 90 dias, projeto de reforma na estrutura e nas instalações do hospital que o livre de infiltrações, bolores e quaisquer fiações expostas. Também deverá apresentar, no mesmo prazo, cronograma de ações para o fornecimento contínuo de insumos e medicamentos. Em 180 dias, deverá implementar sistema informatizado de controle de medicamentos e insumos no estoque, notadamente em relação a seus lotes e prazos de validade, bem como às saídas, à respectiva identificação de utilização em pacientes internados e eventuais descartes.

Araruama

A ação social será nesse sábado, 20, no bairro Jardim Califórnia, no segundo distrito. O evento, totalmente gratuito, vai acontecer em frente a Escola Municipal Professora Heglaucia Maria de Mello Matta, das 09h às 16h. Serão disponibilizados aos moradores atendimentos na área da saúde, através do dentista móvel, aferição de pressão, medição de glicemia, nutrição e consultas com pediatra e clínico geral; além de vacinação contra a gripe para pessoas com mais de 60 anos. Na área de serviço social, a comunidade vai poder fazer consulta, atualização e novo cadastro do CadÚnico. E também vai ter espaço para cuidar do visual, com serviços disponíveis de manicure, barbeiro e trancista dos Cras. Para as crianças muita diversão com os brinquedos infláveis. Para ter acesso aos serviços oferecidos os moradores precisam apresentar um documento de identificação, cartão do Sus e comprovante de endereço.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da secretaria de Desenvolvimento Social, participou, nesta terça-feira (16), no Rio de Janeiro, de uma reunião da Comissões Intergestores Bipartites (CIB). Cerca de 92 municípios participaram do evento com o objetivo de discutir e pactuar ações estratégicas para fortalecer a política de Assistência Social no município e em todo o estado do Rio de Janeiro. O secretário Wagner Lima esteve representando a cidade e ressalta a importância desse momento “Juntos, estamos comprometidos em promover o bem-estar de todos os cidadãos e garantir que o suporte necessário seja acessível para aqueles que mais precisam, afirmou.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Turismo de São Pedro da Aldeia divulgou, nesta terça-feira (16/04), a relação dos candidatos aptos a concorrerem à vaga de conselheiro e dos que estarão aptos a votar referente ao Conselho Municipal de Turismo no biênio 2024/2025. Os candidatos contrários à relação devem apresentar recursos até esta quinta-feira (18/04), na sede da Secretaria Municipal de Turismo, localizada na Praça Hermógenes Freire da Costa, das 9h às 12h e das 14h às 17h. O resultado da apresentação dos recursos será divulgado na segunda-feira (22/04). A Assembleia de Eleição dos novos membros irá acontecer na quarta-feira (24/04), na sede da Secretaria Municipal de Turismo, às 17h. A posse dos novos membros eleitos será no dia 29 de abril, também na sede da Secretaria.