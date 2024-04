Prefeitura de Búzios embarga obra ilegal em Manguinhos e registra ocorrência na delegacia

Na manhã desta segunda-feira (15), a Prefeitura de Búzios, através da Secretaria do Ambiente e Urbanismo, realizou uma operação focalizada no loteamento Parque das Acácias, em Manguinhos, para conter uma obra em desacordo com as leis municipais. Esta ação é parte de uma série de medidas destinadas a conter construções irregulares na região.

A Fiscalização Urbanística, acompanhada pela Polícia Militar, atuou para garantir a conformidade com a legislação vigente. Apesar da presença de trabalhadores na obra, estes se recusaram a cooperar com as autoridades e se esconderam ao perceberem a chegada das equipes de fiscalização e policiamento. Diante disso, a ocorrência foi registrada na 127ª Delegacia de Polícia.

O secretário do Ambiente e Urbanismo, Fernando Savino, destacou a importância dessas ações para evitar a expansão de construções irregulares em Armação dos Búzios, reforçando a necessidade de obedecer às leis em todas as circunstâncias. “A lei é clara e deve ser respeitada”, afirmou Savino.

Além do embargo da obra, a Prefeitura iniciou um processo administrativo para lidar com a reincidência da desobediência. Medidas legais adicionais, coordenadas com a procuradoria municipal, estão sendo tomadas para responsabilizar os envolvidos por seus atos de desrespeito às normas estabelecidas e à autoridade.