O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 20

Saquarema

A prefeitura de Saquarema iniciou a construção do centro de eventos da cidade que vai ocupar uma área na antiga Arena, perto do Pedacinho do Céu, no bairro Porto da Roça e terá mais de dois mil metros de área construída. O Centro, com capacidade para duas mil pessoas, vai abrigar salão para eventos, palco para apresentações, camarins, espaço para exposições, além de estacionamento. Também será equipado para a realização de formaturas, como a dos alunos do Conexão Universitária; entregas de certificados dos inúmeros cursos promovidos pelo município; e solenidades realizadas pelas secretarias. A prefeita Manoela Peres disse que o Centro de Eventos vai oferecer toda a estrutura física e tecnológica necessária para a realização de cerimônias, festas, e demais ações da prefeitura. A previsão inicial de inauguração é para setembro do próximo ano.

Cabo Frio

O programa Concilia Cabo Frio encerrou a primeira fase com mais de R$ 13 milhões em dívidas renegociadas. O montante inclui quase dois milhões e meio pagos à vista e outros R$ 10 milhões em valores parcelados, entre seis e 60 vezes. O programa oferece desconto nos juros e multas que vai de 10 a 100%. Ao todo, de acordo com dados da prefeitura, foram fechados 3.737 acordos, a maioria deles, 3.378, de débitos com IPTU, com projeção de arrecadação que supera os R$ 10 milhões de Reais. Criticado no governo José Bonifácio, inclusive pelo atual secretário de Fazenda, Carlos Alberto Cardoso, o Bebeto, por beenficiar maus pagadores o sucesso do Concilia levou a prorrogação do programa que agora contempla também empresas com débitos superiores a cem mil reais.

Araruama

O apoio do prefeito de Beolfo Roxo, Waguinho e da sua esposa, deputada Federal Daniela de Waguinho, ao casal da Educação, foi o assunto mais comentado nas rodas de conversa da cidade. Rola nos bastidores que o primeiro ministro não vai parar por aí e tem mais um nome para chegar no grupo e pode ser um figurão da política de Araruama.

Iguaba Grande

Vários secretários e sub- secretários, da prefeitura de Iguaba Grande estão fazendo um curso de Gestão e Liderança, em Cabo Frio. O curso é ministrado pelo Sebrae. O Vantoil Martins colocou todos para sentar no banquinho do aprendizado.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, continua em Brasília e só deve voltar na sexta-feira. O moço bate à porta dos gabinetes dos deputados em busca de recursos para o município aldeense. Nesta terça-feira ele conseguiu se encontrar com os deputados, Altineu Áureo Ribeiro, Otoni de Paula e Lindbergh.

Búzios

O secretário da Agricultura e Pesca de Búzios, Uriel da Saúde, pode voltar para Câmara a qualquer momento. A informação surgiu na Praça Santos Dumont e quando a galera começa a falar pode ser verdade. O Sombra está apurando.

Arraial do Cabo

O mês de setembro é dedicado a ações de prevenção ao suicídio. Por isso, alunos do projeto de Hidroginástica de Molte Alto participaram, hoje (20), de uma ação em alusão ao Setembro Amarelo. O momento contou com a presença de profissionais de educação física, enfermagem e psicologia. Durante a ação, os alunos puderam usufruir de diferentes atividades como alongamento, roda de conversa sobre saúde mental e tudo isso coroado com um café da manhã.