O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta  quarta-feira, dia 20

Cabo Frio

O presidente do Partido dos Trabalhadores de Cabo Frio, Ricardo Cardoso, convocou, através de edital, os presidentes do PCdoB, Francisco dos Anjos Rangel, e do PV professor, Júnior do PV, para reunião de formalização da Federação Brasil da Esperança no município. De acordo com o Edital, caso os presidentes dos dois partidos não se manifestem no prazo de três dias por meio de ofício, a reunião será realizada a revelia e a ausência dos representantes do PCdoB e do PV será informada a executiva estadual da Federação. A pauta da reunião também inclui a reafirmação do nome do ex-vereador Rafael Peçanha como pré-candidato a prefeitura de Cabo Frio pelo PT e a convocação da prefeita Magdala Furtado, pré-candidata do Partido Verde, para debate público para definir o nome único da federação para as eleições de outubro.

Araruama

Rola nos corredores da Câmara de Araruama, que o vereador Russo está tendo problema para entrar no PL. O moço que estava todo empolgado agora parece preocupado. Tem gente garantindo que Russo não conquista mais o coração do primeiro ministro, Chiquinho da Educação.

Búzios

Búzios recebeu ontem as primeiras doses do soro contra picada de escorpião e também os soros contra veneno de serpente, cobras e aranhas. O Hospital Municipal Rodolpho Perissé abriga, agora, o novo polo de soroterapia da região do Instituto Vital Brasil. A secretária municipal de saúde, Priscilla Gasparetto, disse que o polo de Búzios vai atender todos municípios da região dos Lagos e Baixada Litorânea. Ela acredita na redução pela metade do tempo resposta a atendimentos a pessoas vítimas de acidentes por animais peçonhentos. O único polo da região era em São Vicente, distrito de Araruama, que registrava tempo resposta de atendimento de 40 minutos. A secretária destacou que o pólo em Búzios é um passo importante para manter a comunidade segura e ressaltou que a secretaria de saúde está comprometida em garantir os recursos necessários para enfrentar desafios emergentes. A conquista, de acordo com ela, reflete o compromisso da prefeitura com a saúde e o bem-estar dos cidadãos.

São Pedro da Aldeia

Os fofoqueiros de plantão querem saber qual foi o “calmamente” que o ex-prefeito Paulo Lobo fez uso após sair do gabinete do prefeito. Segundo o próprio, tudo está na mais perfeita ordem.

Iguaba Grande

O vereador Paulo Rito e ainda secretário do município de Iguaba Grande vai ser entrevistado no Programa Bom Dia Litoral, desta quinta-feira (21). Rito vai fazer um balanço de suas realizações a frente da secretaria da Melhor Idade.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema está promovendo um Curso Preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), com duração de 8 meses. O programa visa oferecer aos estudantes da região uma preparação abrangente e eficaz para enfrentar os desafios da prova. Com a participação de 80 alunos, o curso é uma oportunidade para os jovens se prepararem de forma intensiva, abordando todas as áreas do conhecimento cobradas no ENEM.