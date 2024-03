Búzios recebe o prêmio de “Cidade Turística Mais Amada do Rio”

A cidade de Búzios celebra mais uma conquista significativa ao ser premiada como a “Cidade Turística Mais Amada do Rio” pela Revista VEJA Rio. A cerimônia de premiação, realizada no Hotel Fairmont em Copacabana, reconheceu os vencedores de 48 categorias em pesquisa realizada em janeiro, destacando os esforços contínuos da prefeitura em promover Búzios como um destino turístico de excelência.

O evento, conduzido pelo colunista Bruno Chateaubriand e pela editora Fernanda Thedim, destacou que o carioca, na hora de viajar, também quer curtir praia, pois todas as cidades turísticas que entraram como mais amadas são cidades litorâneas. Búzios se destacou com folga na escolha dos leitores como a melhor cidade turística do estado, com 26,3% dos votos, seguido de Arraial do Cabo com 16,6% e Angra dos Reis com 12,4%.

O secretário de Turismo de Búzios, Maycon Siqueira, representando a prefeitura, recebeu o prêmio com entusiasmo, destacando o compromisso da cidade em proporcionar uma experiência turística excepcional. “Estamos preparados para ir além da alta temporada. Isso mostra um trabalho sério e uma gestão técnica e profissional, e agradecemos ao carioca por todo carinho com a nossa cidade e convidamos para curtirem nosso calendário de eventos diverso e com atrações o ano inteiro”, afirmou Maycon.

Com um calendário recheado de eventos culturais, esportivos e gastronômicos, Búzios viu um aumento notável no número de turistas, com um impressionante aumento de 382% em 2023. Eventos como o festival Degusta Búzios não apenas enriquecem a oferta cultural da cidade, mas também impulsionam a economia local, injetando milhões de reais.

Além das belas praias e dos beach clubs, Búzios oferece uma variedade de atividades para todos os gostos, desde esportes aquáticos até opções de alta gastronomia. A média de ocupação hoteleira durante o Réveillon atingiu 79%, destacando a crescente popularidade da cidade além da temporada de verão.

O reconhecimento como a “Cidade Turística Mais Amada do Rio” é um testemunho do charme e da hospitalidade que Búzios oferece aos seus visitantes, consolidando seu lugar como um destino imperdível no cenário turístico brasileiro.