O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 21

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Política Social, Trabalho, Habitação, Terceira Idade e Desenvolvimento Humano, inaugurou hoje as 3 primeiras unidades do projeto “Café do Trabalhador”. A cerimônia de entrega aconteceu na unidade do bairro Mataruna e marcou também a inauguração simultânea das outras duas unidades, que ficam nos bairros Japão e Rio do Limão. Cada unidade do “Café do Trabalhador” tem capacidade para servir 100 refeições de café da manhã por dia, que será composta por um pão de sal com manteiga, café ou café com leite (com açúcar ou adoçante), servidos de segunda a sexta-feira, entre 06h e 09h30. O objetivo do projeto é oferecer mais dignidade aos trabalhadores de Araruama, visto que o café da manhã é uma das principais refeições do dia e, infelizmente, muitos vão trabalhar sem conseguir se alimentar adequadamente pela manhã. Além disso, o projeto gera trabalho e renda, já que transforma a casa ou ponto comercial anexo à residência de um morador ou moradora do bairro, que antes estava desempregado, em uma unidade do Café do Trabalhador. A pessoa fica responsável por servir o café da manhã e, em contrapartida, recebe um valor referente ao aluguel do imóvel. Vale ressaltar que as 3 unidades do Café do Trabalhador já começam a funcionar amanhã, quinta-feira, 22, entre 06h e 09h30.

Endereços:

Café do Trabalhador-Rio do Limão Rua: Osvaldo Campos 639, Rio do limão.

Café do Trabalhador- Mataruna

Rua Melvin Jones, Número 49 Parque Mataruna.

Café do Trabalhador- Japão

Avenida Gladstone José de Oliveira n°1930 – bairro Japão

Arraial do Cabo

Ação conjunta das Secretarias de Saúde e Administração possibilita a identificação de mais de 25 potenciais focos de mosquito em propriedades particulares. O mapeamento aéreo com a utilização de um drone foi feito no mês de janeiro, na região central da cidade e se estenderá a outros pontos. Uma ação conjunta das Secretarias de Saúde e Administração de Arraial do Cabo possibilitou a identificação de mais de 25 piscinas, caixas d’água sem tampa e hidromassagens descobertas em propriedades particulares. O mapeamento aéreo com a utilização de um drone foi feito no mês de janeiro, na região central da cidade. A equipe do setor de inventário da Secretaria de Administração fez o mapeamento para regularização de imóveis, mas ao identificar as piscinas sem tratamento, acionou a Vigilância em Saúde e apresentou o trabalho visando contribuir com informações que direcionassem a uma ação de combate mais eficaz. O engenheiro Wagner da Cunha, responsável pelo mapeamento, explicou que a análise da quantidade de piscinas com potenciais focos de criadouros de mosquito levou em consideração a observação direta e os dados georreferenciados coletados: “ Das 240 piscinas identificadas, 25 apresentam condições que favorecem a proliferação de mosquitos com água estagnada e falta de manutenção adequada. A delimitação da área foi baseada no raio de atuação do vetor que é de 300 metros ao redor de cada uma das 25 piscinas identificadas. A localização exata dos imóveis, através do georreferenciamento possibilitou a criação de um mapa da área de risco potencial,” detalhou o engenheiro. A coordenadora da Vigilância em saúde, Camila Nunes, informou que a partir do gráfico com a localização das piscinas “suspeitas” de serem um foco do mosquito transmissor da dengue, foi possível enviar a equipe de endemia até os endereços: “Os agentes de endemia colocam larvicida nesses locais e analisam a área pra saber se há outros possíveis focos,” esclareceu. O secretário Jorge Diniz informou que o monitoramento por drone continuará nas áreas ainda não alcançadas, como os bairros do segundo distrito e os morros do Pontal do Atalaia, da Cabocla e da Boa Vista, na parte central e sobre os imóveis fechados, cujo acesso do agente de endemia é difícil. Também está em produção uma campanha publicitária para sensibilizar os proprietários. Diniz destacou as ações diárias de combate ao mosquito transmissor da dengue: “Desde dezembro do ano passado, instituímos diversas ações de enfrentamento às arboviroses. Entre as principais estão os mutirões de inspeção e tratamento dos focos, desinsetização nos ralos e bueiros, inspeção e tratamento nas embarcações. Os agentes também trabalham na desinsetização em pontos estratégicos como cemitério, depósitos de carros, ponto de reciclagem e nas unidades escolares. A Secretaria de Saúde também divulgou vídeos educativos nas redes sociais e realiza capacitação contínua dos profissionais da saúde, agentes comunitários de saúde e agentes de endemia”. De acordo com o último boletim, atualizado nesta segunda-feira (19), em janeiro de 2024 foram confirmados sete casos de dengue no município, sendo destes, três munícipes e quatro pacientes de outras localidades. Do total de amostras enviadas ao LACEN-RJ, 23 casos suspeitos foram descartados e 45 permanecem sob investigação laboratorial. Em fevereiro, até a presente data, foram contabilizados dois casos positivos, sendo um paciente de Arraial do Cabo e um de Minas Gerais.

Iguaba Grande

O chefe de gabinete do prefeito Vantoil Martins, Fabinho Costa, está se recuperando de um problema de saúde. Segundo informações, o movimento em frente sua residência é grande fora os plantonistas. Já foram vistos por lá, o homem da mangueira Júnior Bombeiro, Alan Rodrigues, Luciano Silva e Marcelo Durão. Todos preocupados com saúde do moço.

São Pedro da Aldeia

O Programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM 94,5, recebe nesta quinta-feira (22) o prefeito, Fábio do Pastel. Fábio promete abrir o “verbo”. Agora é só aguardar, amanhã o Programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM, que começa às 7 horas da manhã.

Búzios

Búzios deve ir as urnas dia 28 de abril em eleição suplementar para eleger o novo prefeito e vice do município. No início do mês, o prefeito Alexandre Martins e o vice prefeito foram causados por abuso de poder econômico nas eleições de 2020. O prefeito interino, Rafael Aguiar, disse não programa Bom Dia Litoral, nesta quarta-feira (21), é um absurdo ter uma eleição.

Cabo Frio

Os profissionais da Educação de Cabo Frio, param por vinte e quatro horas nesta quinta-feira (22) e promovem um protesto em frente à prefeitura na Praça Tiradentes, marcado para às 9h da manhã. A direção do SEPE quer mostrar ao Governo Magdala que a categoria está unida para dar um basta na política de reajuste zero e no desrespeito aos pisos salariais e planos de carreiras.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais, inaugurou as obras de reforma e ampliação da Clínica Veterinária Municipal, em Sampaio Corrêa. A nova unidade, que passou a ser chamada Marilza Pereira de Mello, foi entregue nesta segunda-feira, 19/02. Com capacidade para realizar até 300 cirurgias de castração por mês, a nova Clínica Veterinária também está apta a realizar diversos tipos de atendimentos clínicos e cirúrgicos. Entre veterinários, auxiliares e atendentes, sete profissionais atuarão na nova estrutura.