Cartão Dignidade de Cabo Frio agora pode ser recarregado via aplicativo

Os clientes do transporte público municipal de Cabo Frio que adquiriram o cartão dignidade agora podem fazer as recargas de forma online através do aplicativo RecargaPay. A iniciativa da Globalmob em parceria com a prefeitura cabofriense garante segurança e praticidade aos clientes que antes faziam as recargas apenas nos pontos físicos de atendimento. O app RecargaPay está disponível para o download gratuito nos celulares que utilizam sistemas Android e IOS.

Como efetuar a recarga?

1º – Após o download do aplicativo e um simples cadastro, clique em “cartões de transporte”;

2º – Em seguida, selecione a opção “Cartão Popular/Dignidade”;

3º – Informe o código do cartão e clique em continuar. Caso o cliente não tenha o código impresso no cartão, ele deverá solicitá-lo através do whatsapp (22) 99784-7645;

4º – Escolha o valor que deseja recarregar;

5º – Confirme as informações e selecione a forma de pagamento (crédito, débito ou PIX).

O cadastro no programa Cartão Dignidade está disponível para moradores de Cabo Frio que podem obter o benefício de duas tarifas diárias no valor de R$ 1,50 para uso nas linhas municipais da cidade. A inscrição no programa continua em dois pontos de atendimento definidos pela prefeitura cabofriense: Central Globalmob, localizada na Avenida Central, nº 81, bairro Jardim Excelsior – Cabo Frio, e no Shopping Unapark, localizado na Avenida Independência, s/n, lote 16, quadra 15, Unamar em Tamoios. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 16 horas com distribuição de senha.

Documentos necessários

– Carteira de Identidade e CPF originais;

– Comprovante de residência original emitido em Cabo Frio até 90 dias da data do requerimento do cadastro (conta de água, luz, ou telefone) em nome do cliente, do cônjuge, do companheiro e de ascendentes ou descendentes até o 2º grau de parentesco, devidamente documentado.

Para emissão do cartão, faz-se necessária uma recarga inicial de R$ 20,00 (em espécie ou débito) para ativação. O valor estará disponível para uso imediato após a recarga. O cartão dignidade é exclusivo para residentes no município de Cabo Frio a partir dos 17 (dezessete) anos, sendo que, os menores de 17 anos também podem se inscrever no programa, desde que estejam acompanhados pelos responsáveis.