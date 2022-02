O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 23

Araruama

A vereadora Penha Bernardes disse, ontem, que foi ameaçada de morte pelo ex-prefeito Chiquinho da Educação, marido da atual prefeita de Araruama, Livia de Chiquinho. Segundo ela, o caso aconteceu em 2016, no Albatroz, próximo a Gigi. Segundo Penha, pelo menos dez pessoas testemunharam a ameaça, inclusive, o irmão dela. A vereadora contou que se calou por medo, mas desafiou o ex-prefeito – a quem chamou de coronel, ditador e caloteiro – a fazer novas ameaças. Chiquinho Educação classificou as acusações de mentirosas e maldosas. Ele disse que a denúncia tem motivação poltica e prometeu processar a vereadora para, nas palavras dele, colocar freio nas agressões verbais e estancar as costumeiras mentiras dela.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo espera 250 mil pessoas para o feriadão de Carnaval, apesar da proibição de eventos, shows e desfiles de blocos por conta das.medidas de prevenção a propagação da COVID na cidade. A prefeitura cabiata promete redobrar a fiscalização para coibir eventos clandestinos e música ao vivo nos bares e quiosques, e a vigilância nas praias. Aparelho de som, recipientes de vidro, drones sem autorização, barracas de acampamento, colchonetes e similares, são proibidos. A Praça do Cova terá as ruas do entorno fechadas no período de seis da tarde à meia noite. Turistas e moradores deverão apresentar carteira de vacinação para utilizar espaços de uso coletivo.

Cabo Frio

O ex-vereador de Cabo Frio, Aquiles Barreto, nomeou 77 pessoas na Secretaria de Integração Metropolitana, no Rio com gasto mensal de R$ 750 mil Reais. Os números foram divulgados pelo jornalista Ruben Berta, do Portal UOL, no programa Roda Viva que entrevistou o prefeito Eduardo Paes. O jornalista usou uma publicação do próprio Aquiles para questionar o prefeito ao perguntar se a missão de Aquiles na secretaria é fortalecer o PSD – partido do prefeito- no Estado. Paes Negou. Entre os nomeados de Aquiles está a ex-secretária de turismo de Cabo Frio, Fabíola Martins Bleicker. O jornalista Rúben Berta recentemente denunciou o superfaturamento pelo Estado de duas mil bolas de basquete compradas a R$ 438 Reais cada uma pela secretaria de esporte do Estado. A compra é investigada pelo MP. O material foi distribuído aos municipios em solenidades que reuniram secretários e políticos locais.

São Pedro da Aldeia

Termina, nesta sexta-feira, o período de pré-matrícula para as oficinas gratuitas da Escola de Artes de São Pedro da Aldeia. Os moradores que tenham interesse em ingressar em uma das turmas podem efetuar o cadastro on-line, na página da Secretaria de Cultura, ou presencialmente na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, no Centro.

São oferecidas 480 vagas distribuídas em oficinas que vão desde o ballet clássico a teatro e desenho. Para se inscrever, os interessados deverão apresentar declaração escolar, duas fotos 3×4 e cópias das certidões de nascimento, comprovante de residência, documento de identidade e CPF.

Iguaba Grande

Os vereadores da Câmara de Iguaba Grande aprovaram a moeda social, Caboclinho. Na região dos Lagos, o município de Maricá foi primeiro a implementar o projeto. Cabo Frio também tem sua moeda com o nome de Itajuru.

Búzios

O caldeirão tá fervendo em Búzios. Rola nos bastidores da política, na Praça Santos Dumont, que o secretário de Turismo, Dom de Búzios, não foi convidado para uma reunião que tratava de turismo e carnaval. Segundo os fofoqueiros de plantão, a reunião teria sido promovida pelo vice-prefeito, Miguel Pereira. O causador de tudo pode ter sido o ex-prefeito, Mirinho Braga, que anda muito próximo de Dom.