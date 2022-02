São Pedro da Aldeia recebe projeto “Verão #tônoRio” a partir desta quinta-feira 

Falta pouco para a população e os turistas de São Pedro da Aldeia conhecerem o contêiner instagramável do projeto “Verão #tônoRio”. A visitação será aberta nesta quinta-feira (24) e seguirá até o domingo (27), com funcionamento das 14h às 20h, na Praia do Centro. A iniciativa visa fortalecer o trade turístico local e divulgar o artesanato aldeense, com a exposição e venda de artesanato da cidade. O projeto é promovido pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ).

Para a secretária municipal de Turismo, Andrea Tinoco, a parceria com a Setur-RJ vem trazendo excelentes frutos para o município. “O projeto Verão Tô no Rio é uma excelente iniciativa da Secretaria Estadual de Turismo para divulgação dos destinos. É um lindo contêiner instagramável, com muita informação sobre os nossos atrativos e serviços, atrações culturais e conta, ainda, com a loja itinerante do Programa de Artesanato do Estado. Vamos aproveitar o fluxo de turistas e visitantes para divulgar o que temos de melhor e movimentar a economia da cidade. Vem pra SPA”, declarou.

O projeto estadual tem como objetivo oferecer ao turista um ambiente de informações para consultar os atrativos dos diversos destinos do estado. Os integrantes do trade turístico de São Pedro da Aldeia, que estejam inscritos no Cadastur, poderão deixar suas peças de divulgação no local. O visitante poderá registrar a sua participação por meio de imagens de drone. Todos os dias, a partir das 17h, haverá uma apresentação musical no espaço com artistas locais.

Confira a programação completa: