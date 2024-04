O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 24

Saquarema

Bernardinho está de volta. O técnico bicampeão olímpico comandou a seleção brasileira masculina em seu primeiro treino da temporada 2024, nesta segunda-feira, no Centro de Treinamento da CBV, em Saquarema. No retorno após oito anos, ele tem como primeiro desafio a Liga das Nações – a etapa de abertura será disputada no Rio, a partir de 21 de maio. Na sequência, os Jogos Olímpicos de Paris. Onze jogadores estão participando dos treinos em Saquarema visando a Liga das Nações 2024. O Brasil estreia no dia 21 de maio, contra Cuba, no Maracanãzinho, no Rio. Bernardinho disse que está de volta a Saquarema, iniciando um trabalho que, a curtís-simo prazo visa os Jogos de Paris. Ele resslata que o prazo é curto e o grupo terá que fazer o máximo, da melhor maneira possível.

Arraial do Cabo

Pelo segundo ano consecutivo o atleta de Arraial do Cabo, Léo Freitas, vai representar o Brasil e o município cabista no Circuito Mundial de Skimboard, que será realizado no México. As competições acontecem entre os dias 26 e 28 de abril na cidade de Cabo San Lucas. “Gostaria de agradecer a toda minha família de Arraial por toda a torcida e apoio de sempre. Ano passado fiz minha estreia no Circuito Mundial de Skimboard e terminei o ano em 8º entre os melhores do mundo. Consegui um patrocínio internacional e estou viajando para o exterior em busca da vitória”, disse Léo Freitas.

Búzios

O recurso dos vereadores de Búzios Gugu de Nair e Rafael Braga contra decisão da justiça de Búzios que cassou o mandato dos dois por fraude a cota de gênero do DEM, nas eleições de 2020, não está na pauta da sessão do TRE marcada para amanhã. A ação de se baseia na candidatura de Tatiana de Souza Silveira Campanário que obteve apenas um voto e fez campanha para a candidata Cintia Coutinho e apresentou movimentação financeira de campanha irrisória, declarando ter recebido apenas R$ 130 do fundo partidário. Outras duas candidatas, Cristina Silva Santos e Darlete Ferreira de Almeida, também obtiveram votação inexpressiva nas urnas, respectivamente seis e sete votos. O processo tem como relator o desembargador Ricardo Perlingeiro. Caso o recurso seja negado os vereadores serão afastados do cargo imediatamente e os votos serão retotalizados.

Cabo Frio

A Associação de Hotéis e Turismo de Cabo Frio reclama da forma com que turistas rodoviários vem sendo tratados no município. A insatisfação dos empresários do setor será levada a prefeita Magdala Furtado e a secretária de mobilidade Urbana Danielle Sales através de ofício. No último final de semana, dois hoteis da cidade, Marlin e Malibu, foram impedidos de receberem check in e fazer o check out para seus hospedes devido ao fechamento da orla da Praia do Forte que não foi divulgado com antecedência para os meios de hospedagens. Os empresários, no ofício, lembram que o setor turístico e hoteleiro contribui para a geração de empregos da população local e reclamam que o Terminal de ônibus está em péssimo estado, os eventos acontecem sem divulgação, além disso, os decretos com os fechamentos das ruas saem sempre em cima da data do feriado.

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia que alguns vereadores estão preocupados com o que poderá acontecer em outubro nas eleições. O motivo seria a péssima avaliação dos eleitores com relação a atenção dos nobres edis. Dizem que Mistura, Chimbiu e Denilson, são os mais preocupados. Já perderam o sono.

Araruama

Livia e Chiquinho celebraram 16 anos de união. “Obrigado, senhor, por este amanhecer ao lado da minha linda e maravilhosa esposa na pousada Mirante da Colina, em Monte Verde, MG. Dia em que completamos 16 anos de uma união de amor, respeito e admiração. Lívia eu te amooooooooooooooo”, escreveu o marido da prefeita nas redes sociais.



Iguaba Grande

A prefeitura de Iguaba Grande divulgou o rodízio de plantão 24 horas entre os estabelecimentos farmacêuticos da cidade, até junho. O revezamento ocorre de forma semanal, onde cada farmácia terá uma data já estipulada para funcionar. “Já vínhamos a alguns meses conversando com os comerciantes para voltarem com os atendimentos 24 horas na nossa cidade. Então, esse revezamento é uma conquista para a nossa população que muitas vezes, durante a noite, necessita de um medicamento e não tinha onde comprar”, comentou o prefeito, Vantoil Martins. A escala de plantão também pode ser conferida através do link: https://drive.google.com/…/1KAww7Ks4kDnkYYS…/view