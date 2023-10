O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 25

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, esteve nesta quarta-feira, dia 25, acompanhando a obra do CTI do Hospital Geral de Arraial do Cabo e da rampa, que vai permitir um segundo acesso à Unidade. Em breve, o município terá 10 leitos e os pacientes que necessitam de terapia intensiva não precisarão mais ser transferidos para hospitais em outras cidades, de regulação do Estado. O chefe do executivo estava acompanhado do secretário de saúde, Jorge Diniz. Depois da visita às obras, os dois almoçaram no hospital. Marcelo foi conferir a qualidade da comida, pacientes e funcionários têm feito elogios sobre as refeições que são servidas na unidade.

Cabo Frio

A jornalista Cristina Frazão, que foi exonerada do cargo de secretária adjunta de Comunicação da prefeitura de Cabo Frio, ainda não teria aceitado ser cerimonialista. A informação é de um colaborador da prefeita Magdala Furtado.

Iguaba Grande

O município de Iguaba Grande tem vivido momentos de tranquilidade na política. Segundo os cientistas da política, tudo por causa das “costuras ” no campo político efetuadas pelo prefeito, Vantoil Martins, que atualmente é muito bem avaliado pelos municípis. O moço tá bem na “foto”!

Araruama

A pré-candidata a prefeita, Daniela de Livia, está com a agenda cheia. Nesta terça, ela participou da abertura da Jornada Científica na Praça Menino João Hélio. Foi visitar o andamento das obras do Botânico das Asas, que terá o Palácio das Borboletas e o Palácio das Araras, além do orquidário natural nas árvores. E logo depois esteve na obra da Escola Bilíngue de Tempo Integral, com orientação em Gastronomia e Hotelaria.

Saquarema

Nesta semana, a Prefeitura de Saquarema comemorou o primeiro aniversário da Casa do Diabético. Inaugurada em 23 de outubro de 2022, a unidade possui números expressivos de atendimentos e procedimentos realizados. Desde a inauguração, a Casa do Diabético possui 1195 pacientes cadastrados. Mensalmente, a unidade realiza 400 curativos em pacientes que necessitam do procedimento. Centenas de ações educativas e de esclarecimento são ofertadas aos pacientes e familiares sobre o uso correto da insulina, alimentação saudável, qualidade de vida, dentre outros temas.

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont, de Búzios, que vereador Josué Pereira andava tristinho pela cidade, mas já voltou a sorrir. A reclamação era que o “café ” do secretário Marcão”, estava frio e sem açúcar. Tudo resolvido com café, doce e quentinho. Segundo os fofoqueiros de plantão, Josué Pereira estava sem paciência. Calma, Garoto!

São Pedro da Aldeia

Na terça-feira, dia 24, durante sessão da Casa Legislativa, os servidores da equipe de Nutrição receberam uma moção de aplausos pelos serviços prestados à população aldeense. A indicação partiu do vereador Jean Pierre Borges. O setor de Nutrição da rede municipal de ensino é composto pelos profissionais Berenice Vieira, Gitana Maria Albuquerque, Ingrid Pereira, Lívia Carvalho, Maracy Lopes, Mariana Frauches, Rafael Fagundes, Rayanne Neves, Sidney Motta, Aline Fraga, Caroline Carvalho, Deise Barizon, Juliana Chung, Márcia Elaine Mota, Maximiniano, Marilza Rodrigues, Mariza Lacerda, Paula Groult e Rose Castro.