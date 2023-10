Mancha de óleo aparece no Canal do Itajuru, um dos cartões postais de Cabo Frio

Uma mancha de óleo apareceu no Canal do Itajuru, um dos cartões postais de Cabo Frio. O problema apareceu por volta das 6h40 desta quarta-feira (25).

Os moradores que passavam pelo local, que fica próximo à Ponte Feliciano Sodré, no Centro da cidade, ficaram preocupados com a mancha no canal, que liga a Praia do Forte à Lagoa de Araruama.

De acordo com Guarda Marítima Ambiental, o vazamento ocorreu depois que uma pequena embarcação de pesca passou por um banco de areia e acabou batendo no arco da ponte, o que acabou causando o vazamento de óleo diesel.

Ainda segundo o órgão, equipes fizeram a ficalização no local, mas, como o condutor da embarcação seguiu viagem, não foi possível aplicar a multa.

À noite, aparentemente, já não havia mais vestígio de óleo no local.