O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 30

Cabo Frio

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, apelou para a vitimização e disse, em vídeo divulgado numa rede social, que o governo dela é alvo de sabotagem do machismo em pleno agosto Lilás – mês de conscientização da violência contra a mulher. A prefeita disse que sofreu, ontem, a quarta tentativa de sabotagem em duas semanas, quando um homem que acabou preso, ofereceu vantagens, em troca de cargos, durante reunião com secretário de Governo Ruy França e com o chefe de Gabinete, Vitor Meireles. Ele se apresentou como filho de um juiz e enteado de uma desembargadora. Magdala, ainda no vídeo, questiona se um homem estivesse a frente do governo seria tão atacado como ela, ou se a eficiência dela seria tão questionada se não fosse mulher. A prefeita encerra o pronunciamento afirmando que segue forte e lutando pelo bem da cidade.

Búzios

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Búzios, divulgou a listagem de 30 casais selecionados para o Casamento Comunitário, que tem previsão de acontecer ainda este ano. A relação com os nomes está disponível no Diário Oficial do Município, de número 224, disponibilizado nesta terça-feira. Os casais que estão aptos, dentro do limite de vagas, e que terão seus documentos direcionados ao Cartório de Registro Civil de Armação dos Búzios, devem permanecer atentos a divulgação das etapas seguintes do programa, previstas no Edital. A data da cerimônia ficará a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda.

Arraial do Cabo

Pelo segundo mês seguido, a Prefeitura de Arraial do Cabo efetuou o pagamento dos servidores municipais sem recorrer aos royalties do petróleo. O montante foi depositado nas contas dos servidores ontem à tarde.

Araruama

Daniela de Livia foi prestigiar a Etapa Internacional de Kit Surf. “Vim prestigiar os atletas. São mais de 100 atletas internacionais e nacionais”, disse. Ela aproveitou para convidar todos para irem até o local.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Turismo de São Pedro da Aldeia realizou o lançamento do “Circuito da Aldeia – História e Lazer”, o mais novo roteiro turístico da cidade. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura aldeense com o Sebrae Rio, a Associação Comercial, Industrial, Turística e Agrícola de São Pedro da Aldeia (ACIASPA/CDL) e empresários locais.

Iguaba Grande

Nesta terça-feira (29), foi lançado o 12º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. A Prefeitura de Iguaba Grande está concorrendo a essa premiação de reconhecimento aos governos municipais que tenham implementado iniciativas exitosas, com resultados alcançados em 2023. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Urbano, Wallace Martins, e a subsecretária Rayna da Conceição estiveram presentes na solenidade representando a cidade.