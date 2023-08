Confira os locais do “Dia D” da Campanha Multivacinação em Cabo Frio no próximo sábado

No sábado, dia 02 de setembro, o município de Cabo Frio estará em clima de mobilização e cuidado com a saúde, com a realização do “Dia D” da Campanha Multivacinação. O evento acontecerá das 8h às 16h, em 29 Unidades de Saúde do município. A população está convidada para participar dessa iniciativa que visa reforçar cobertura vacinal e a importância do cuidado preventivo com as crianças e adolescentes.

Durante o “Dia D” de Multivacinação, 18 imunizantes estarão disponíveis para a população, entre os quais as vacinas contra gripe, hepatite B, tétano, difteria e febre amarela. Essa é uma oportunidade para colocar em dia a caderneta de vacinação da garotada, garantindo assim a proteção contra doenças que podem ser prevenidas por meio da imunização.

A equipe de profissionais de saúde estará pronta para orientar sobre a importância de cada vacina, além de esclarecer dúvidas e fornecer informações detalhadas sobre os benefícios dos imunizantes.

O público-alvo da campanha abrange crianças e jovens até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Para receber as vacinas, é fundamental que os cidadãos levem consigo o cartão de vacinação, além de um documento de identificação válido.

A coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Patrícia Freitas, destaca que a escolha de um sábado para a realização do evento tem o objetivo de facilitar o acesso daqueles que possuem compromissos durante a semana.

“Estamos preparando um sábado de conscientização, prevenção e cuidado com a saúde, voltado para crianças e jovens com até 14 anos completos. O ‘Dia D’ da campanha tem como objetivo proporcionar mais facilidade de acesso à população, permitindo que mesmo aqueles com agendas mais ocupadas durante a semana possam comparecer. A presença e a participação ativa da população são cruciais para o sucesso da campanha e também para garantir a proteção contra doenças que podem ser evitadas com as vacinas”, finaliza a coordenadora e Imunização.

Confira os locais de vacinação:

Centro de Saúde Oswaldo Cruz;

Casa da Criança;

ESF Jardim Caiçara;

ESF Parque Burle;

ESF Vila do Sol;

ESF Guarani;

UBS Antônio Lima Filho (Palmeiras)

ESF Boca do Mato;

ESF Jacaré

ESF Tangará

ESF Vila do Ar;

ESF Cajueiro;

ESF Gamboa;

ESF Jardim Peró;

ESF Monte Alegre;

ESF Peró;

ESF Jardim Nautilus/Manoel Corrêa;

ESF Praia do Siqueira;

UBS Jardim Esperança;

ESF Araçá;

ESF Angelim;

ESF Florestinha;

ESF Maria Joaquina;

ESF Nova Califórnia;

ESF Samburá;

UBS Unamar;

PAM Santo Antônio;

ESF São Jacinto;

ESF Botafogo.