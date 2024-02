O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, 01

Cabo Frio

Cabo Frio espera entre um e dois milhões de pessoas para o carnaval na cidade. A estimativa é do secretário de Cultura do município, Márcio Lima Sampaio. Ele diz que esse número pode variar, já que a estimativa de público para o réveillon foi superada. O carnaval em Cabo Frio vai contar com 51 blocos de arrastão, sendo 27 filiados a Associação dos Blocos de Cabo Frio (ABACCAF). O secretário anunciou também 24 shows de 14 artistas, entre eles, Perla, Netinho de Paula, Imagina Samba, Tiago Soares, além do Cordão do Bola Preta e da bateria da União da Ilha. A abertura oficial do Carnaval será na sexta-feira, dia 9, às seis da tarde, na Praia do Forte, com a entrega da chave da cidade ao Rei Momo. Os blocos começam a desfilar já neste fim de semana com o esquenta para a folia: “Encosta Que Ele Cresce”, no sábado e “Bloco da Farinha”, no domingo.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, se reuniu nesta quinta-feira com o Coordenador Regional da Enel, responsável pelo atendimento às prefeituras concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica na cidade. O objetivo foi discutir os constantes apagões na cidade que provocaram, esta semana, protesto de moradores na porta da empresa e um abaixo assinado on line que exige que a concessionária Garanta o Fornecimento Ininterrupto de Energia Elétrica na cidade. O prefeito cobrou diversas demandas do governo e a criação de um cronograma para a conclusão das pendências e questionou o trabalho efetivo durante o carnaval, período em que o município recebe uma grande demanda de turistas. Os representantes da concessionária garantiu que o carnaval vai ocorrer sem interrupção do fornecimento.

Araruama

A alegria e a irreverência do Carnaval vão tomar conta de Araruama. A Prefeitura está preparando uma programação extensa e totalmente gratuita. Vai ter bailinho, djs, shows, trio elétrico…com muito brilho , plumas e serpentinas. As atrações vão acontecer em cinco pontos diferentes e prometem agradar adultos e crianças. E é bom ter pique porque a folia começa na sexta-feira, 09 e só termina na terça-feira, 13.

São Pedro da Aldeia

O ex-prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho, recebeu a visita do prefeito Vaguinho de Belford Roxo. Chumbinho é pré candidato a prefeitura de São Pedro da Aldeia, pelo Partido Republicanos. Agora o moço é camisa 10.

Iguaba Grande

Quem anda de bola cheia com os professores de Iguaba Grande é o secretário de educação, Dr. Jales Lins. É sorriso de orelha a orelha. O nobre causidico distribiu vários kits para os professores nesta quinta-feira (01). Segundo informações, Lins parecia um menino de tanta felicidade.

Búzios

Em Búzios, todos os políticos que são perguntados se são pré candidatos a prefeitura, pedem para que a pergunta seja feita ao atual prefeito Alexandre Martins. Outra fofoca que rola na Praça Santos Dumont é que o cidadão Marreco é o melhor assessor do Portuga. É fofoca mesmo, porque não se tem registro de que Marreco, seja assessor do prefeito. Coisa dos fofoqueiros de Búzios.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema inaugurou a Creche Maria Eduarda Gonçalves dos Reis , localizada na Cidade da Saúde, no Verde Vale. Com capacidade para 110 alunos (creches I a IV), a nova creche oferece ambientes climatizados, incluindo 5 salas de aula, parquinho, fraldário, áreas administrativas, vestiários, cozinha, jardins e hortas sensoriais, totalizando 860m² de área construída. Adaptada às normas de acessibilidade, a unidade visa proporcionar um ambiente seguro e acolhedor, ampliando as oportunidades educacionais para as crianças do bairro.