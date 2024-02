Saquarema bate recorde na geração de empregos em 2023

Mais uma vez, o Município de Saquarema registrou saldo positivo na geração de empregos formais com carteira assinada! Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado nesta terça-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Os dados são referentes ao mês de dezembro e completam a série anual de 2023.

De acordo com o Ministério do Trabalho, no mês de dezembro, Saquarema teve um aumento de 496 novas pessoas empregadas com carteira assinada. De acordo com o órgão federal, o crescimento no número de pessoas empregadas foi o segundo maior de todo o Estado do Rio de Janeiro, atrás apenas da cidade de Magé, na Baixada Fluminense, que criou 519 empregos.

“Recebi com muita alegria os dados do CAGED de dezembro! Saquarema foi o município que mais gerou novas vagas de trabalho com carteira assinada na Região dos Lagos. Se olharmos a variação percentual, Saquarema teve o maior incremento do Estado, com um crescimento de 3,7% na geração de empregos!”, comemorou a Prefeita Manoela Peres.

E os bons números não param por ai! No acumulado do ano, a cidade de Saquarema gerou 8.724 novos empregos de carteira assinada. Já os desligamentos somaram 6.983. O saldo positivo de 1.741 novos empregos com carteira assinada, fez a cidade alcançar o 22º maior crescimento do Estado do Rio de Janeiro, se comparado os 92 municípios .

“Em termos percentuais, o crescimento anual de vagas de emprego de Saquarema foi de 14,2%. Tivemos o 9º maior crescimento em todo o Estado e, na Região dos Lagos, ficamos atrás apenas de Silva Jardim e Iguaba Grande”, completou a Prefeita Manoela.

Criando um ambiente de empregabilidade

Os bons números podem ser explicados por meio de ações da Prefeitura de Saquarema para criar um ambiente de empregabilidade no Município. Por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a Prefeitura tem realizado diversas ações que buscam qualificar candidatos às vagas de emprego e empresários da cidade, além da disponibilização da plataforma Emprega Saquá.

Com a ferramenta pública Emprega Saquá, a Prefeitura reúne, em um único local, centenas de vagas de emprego disponíveis na cidade. As oportunidades são atualizadas semanalmente e as vagas são divulgadas no site da Prefeitura e nas redes sociais. Centenas de moradores da cidade já conquistaram a nova vaga de emprego através da ferramenta da Prefeitura.

Além do Emprega Saquá, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico realiza palestras, workshops, seminários e encontros sobre empregabilidade e capacitação profissional. O objetivo dessas ações, realizadas em parceria com o SEBRAE-RJ, é capacitar cada vez mais os empregadores da cidade, principalmente os comerciantes, além dos candidatos às vagas de emprego.

“Estamos transformando Saquarema em uma cidade que oferece diversas oportunidades, não somente na área do Turismo, nosso principal foco econômico. Mas, também, no comércio, serviços, indústria e construção civil. Quanto mais diversificado for o nosso cenário econômico, mais empregos iremos gerar. Consequentemente, nossa cidade cresce, com uma economia forte e robusta, gerando mais emprego e renda. Desta forma, diminuímos a nossa dependência dos royalties do petróleo e tornamos a nossa cidade mais atrativa para a vinda de novas empresas”, afirmou a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Paula Azem.

Para mais informações sobre o Emprega Saquá, o interessado pode acessar o site da Prefeitura (clique aqui).