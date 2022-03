O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 03

Araruama

Informações dão conta de que o vereador Elói Ramalho, volta para câmara de Araruama, na próxima semana. A professora, Valéria Amaral, não conseguiu nem esquentar a cadeira é já vai sair. Ramalho, assumiu um cargo no governo do estado, mas pelo visto o “pirão” azedou. Que coisa!

Iguaba Grande

O feriadão de Carnaval foi de retiro espiritual para os vereadores Alan Rodrigues, Luciano Silva e Elifas Ramalho. Fechadinhos e de olho na mesa diretora da Câmara, os três andam prometendo que a eleição passa pela trio. E agora?

São Pedro da Aldeia

O ex-secretário, Jaiminho, que esteve visitando o prefeito Fábio do Pastel, uma semana antes do carnaval, não nega que pode assumir uma cadeira no atual governo. No canhão da fofoca, tem gente dizendo que o senhor Raimundo continua prestigiado. Então tá…

Búzios

A Secretaria de Saúde de Búzios alerta para a circulação do Aedes Aegypti no município, devido ao crescente número de casos confirmados dengue na cidade e o risco de uma epiemia doenças como a dengue, Zika e Chikungunya, De acordo com a coordenadora de Vigilância Epidemio lógica, Aline Vieira, os agentes estão nas ruas mas só podem entrar nas nas residências com a autorização e acompanhamento do morador. As inspeções são feitas para eliminar possíveis focos do mosquito e também efetuar o tratamento com biolarvicida, quando o deposito não pode ser eliminado, além de orientar os moradores para que eles cuidem do próprio quintal.

Arraial do Cabo

O município de Arraial do Cabo lidera a lista de 15 praias no Brasil, que são consideradas os “Caribes Brasileiros”, de acordo com o site de viagens “VIAJALI”. Além da água transparente, como as do Caribe, as praias eleitas oferecem diversas opções de diversão e de paz para as pessoas, desde paisagens paradisíacas até baladas monumentais. Parabéns!!

Cabo Frio

É Fake News que a Praia do Forte tenha sido palco de um arrastão e que turistas tenham sido dispersados pela polícia militar com bomba de gás ou spray de pimenta, durante o Carnaval. A Polícia Militar disse que o vídeo que circula nas redes sociais, usado para espalhar a notícia falsa, é antigo e garantiu que não houve durante o carnaval nenhum registro de arrastão na praia do Forte, nem dispersão de multidão com gás de pimenta. O vídeo que ganhou as manchetes de sites de oposição ao governo hoje, mostra um correria na orla, é antigo. O autor diz, inicialmente, que é um arrastão, mas, depois, afirma que a PM estaria dispersando turistas com spray de pimenta.