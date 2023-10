O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 05

Búzios

O cantor Leoni abre a segunda edição do MPBúzios que promete agitar o feriado prolongado da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, na próxima semana, na praça Dona Dita, na Ferradura. O festival da música popular brasileira da cidade tem início na próxima quinta-feira. Serão três dias de shows. Na prorgamação , além e Leoni, estão Milton Guedes e George Israel, do Kid Abelha, além das apresentações especiais de covers de Charlie Brown, Raul Seixas e Cazuza. De acordo com o prefeito Alexandre Martins, o MPBúzios é a cara da cidade e veio para ficar no calendário oficial. O evento quer repetir o sucesso da priemira edição do ano pasasdo qiando contou com shows de Jorge Vercillo, Ivan Lins, Fernanda Abreu e Maria Gadú. O festival foi criado com o objetivo de fomentar o turismo e atrair novos públicos para o município.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, quer manter as duas escolas cívicos militares do município apesar do enceramento do projeto por determinaçlão do governo Federal. O prefeito se reuniu ontem com pais e responsáveis das Escolas Professora Miriam Alves de Macedo Guimarães e Dulcinda Jotta Mendes. Fábio do Pastel disse que as escolas cívico-militares em São Pedro da Aldeia fazem parte de um planejamento especial do governo e que está profundamente triste com o fim do projeto decretado por Brasília. Ele ressaltou, entretanto, que vai fazer o possível para manter o modelo no município sem a verba do Governo Federal. Fábio do Pastel disse que o projeto cívico-militar trouxe avanços para a educação no município e o nosso desejo é continuar com o trabalho. A secretária de Educação, Sheila Atalla, e a direção escolar de cada unidade também participaram das reuniões.

Cabo Frio

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, renovou, pelo período de seis meses, a concessão da Costa do Sol para operar e administrar o Aeroporto Internacional de Cabo Frio diante do cancelamento da licitação pode devisão do Justiça. A concessão do Aeroporto tem sido alvo de críticas e contestações além de acusações de favorecimento ao Consórcio Marazul responsável pela elaboração do Edital. O valor do lance inicial do leilão de R$ 11 milhões também foi considerado muito abaixo do que, na prática, deveria valer em torno de R$ 45 milhões. A prefeitura, em nota, informa que somernte após a liberação do Edital pelo Tribunal de Contas do Estado o Município poderá dar continuidade à Concorrência Pública. A licitação vai definir a empresa que assume a administração do Aeroporto até 2.049.

Araruama

O diretório de Araruama do Partido Comunista do Brasil em uma Carta Aberta as Mulheres divulgada numa rede social, repudiou a fala de cunho machista do Vereador Magno Dheco contra a servidora pública Joyce Moura, durante sessão da Câmara na semana passada. A União Brasileira de Mulheres, que assina a carta, repudiou veementemente as ofensas e as falas machistas e misóginas contra a servidora pública, que insultou todas as outras mulheres que compartilham do pensamento crítico. A UBM ressalta, ser inadmissível que em pleno século 21, que um parlamentar use um espaço público de forma tão irresponsável. O vereador se irritou com as críticas de Joyce nas redes sociais e disse que os comentários da servidora seriam motivados pela vontade de ter um econtro íntimo com ele, por quem seria apaixonada. A vereadora Penha Bernardes considerou as declarações repugnantes.

Arraial do Cabo

A Feira Literária de Arraial do Cabo, aberta nesta quinta-feira (05), já é sucesso. O evento acontece no Parque Público, Hermes Barcelos, localizado na Prainha e é aberto ao público.

Iguaba Grande

Segundo informações, Elifas Ramalho, que perdeu a cadeira de vereador está semana, pode ganhar uma vaga no governo do prefeito, Vantoil Martins. Elifas Ramalho é querido pelos colegas da Câmara e tem boa entrada no governo. Agora é esperar.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema realizou nesta quarta-feira (4), mais uma edição do projeto Criança Cidadã, que reuniu alunos e educadores da Escola Municipal Ismênia de Barros Barroso, em Jaconé. Desta vez, os homenageados foram os Agentes Comunitários do município.