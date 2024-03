O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 07

Cabo Frio

A Câmara Municipal de Cabo Frio colocou em pauta na sessão ordinária desta quinta-feira (7) a Votação das Contas da Administração Financeira do Município, no exercício de 2018. Os ex-prefeitos que atuaram neste ano foram regularmente convocados. Os senhores Adriano Guilherme de Teves Moreno e Marcos da Rocha Mendes não compareceram à votação, que contou com a presença somente do ex-prefeito interino Achilles Almeida Barreto Neto. Após o uso da Tribuna pelo ex-prefeito Achilles, foi realizada a votação por escrutínio secreto. Foram votados os três projetos de Decreto Legislativo referente ao ano de 2018. O primeiro a ser votado foi o Projeto de Decreto Legislativo 02/2024, referente ao período de 1º de janeiro a 9 de maio de 2018, com o senhor Marcos da Rocha Mendes à frente do Executivo. As contas deste período foram reprovadas por 8 votos a 6. Em seguida, o Projeto de Decreto Legislativo 03/2024 entrou em votação. O documento traz as contas da Administração Municipal entre os dias entre 10 de maio a 16 de junho 2018, com o comando interino da Prefeitura pelo senhor Achilles Almeida. A votação foi pela aprovação das contas, com o resultado de 12 a 2. Por fim, os vereadores depositaram na urna as cédulas referentes ao Projeto de Decreto Legislativo 04/2024, referente ao período de 17 de julho a 31 de dezembro de 2018, quando o Município esteve sob a chefia do senhor Adriano Moreno. As contas também foram aprovadas por 12 a 2.

Iguaba Grande

O mais falado na Câmara de Iguaba Grande, desde ontem, é montagem das nominatas para a eleição de outubro. Segundo informações, Alan Rodrigues, Luciano Silva e Junior Bombeiro, devem ir para o MDB. Agora é só aguardar.

Araruama

Os investimentos em Educação são prioridade em Araruama e caminham junto com a vocação turística da nossa região. Nesse sábado, às 10h, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, vai inaugurar o 1º Hotel Escola Bilíngue Juvenil Municipal do Brasil. A unidade servirá como laboratório para as aulas práticas dos 180 alunos da Escola Bilíngue com orientação em Hotelaria e Gastronomia. O Hotel Escola comporta uma cozinha de alto padrão para treinamento dos alunos, com 8 ilhas; cada uma conta com um cook top, armários, exaustores, forno industrial e utensílios para cozinha. E para tornar as aulas teóricas mais interativas na cozinha foi instalada uma moderna lousa digital. A unidade conta também com hotel, que possui 18 quartos equipados; onde os alunos vão ter aulas práticas de gerenciamento e administração de rede hoteleira. O objetivo é que os alunos da Escola Bilíngue com Orientação em Hotelaria e Gastronomia entrem no 6º ano e terminem o 9º ano falando inglês fluentemente e capacitados para ingressar no mercado de hotelaria e gastronomia.

Arraial do Cabo

No cabo, o prefeito Marcelo Magno está montando a agenda de inaugurações. Em breve será a casa do autista, a primeira da região dos lagos e os dez leitos de CTI no Hospital Geral que devem acontecer no mês de abril. Na verdade, o moço não para de inaugurar e tem que ter fôlego para acompanhar.

Búzios

O pedido de vistas na sessão desta quinta-feira (07), em Brasília, deixou o grupo de Alexandre Martins com mais otimismo. E quem torcia contra ficou com o grito na garganta. Já o grupo de Martins ainda nutre muita esperança. Segundo alguns advogados, falta pouco para tudo acabar, pouco mais de duas semanas. Então tá…

São Pedro da Aldeia

O sumiço de Paulo Lobo da prefeitura de São Pedro pode ser sinal de insatisfação. Isso é o declarou um membro do grupo do prefeito, Fábio do Pastel. Mas o mesmo não acredita que Paulo Lobo deixe o prefeito para se aventurar. Coisas da política e do canhão da fofoca.