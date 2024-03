Feto é encontrado por moradores em rua de Saquarema

Um feto foi encontrado por moradores na manhã desta quinta-feira (7), na região da Praia da Guanabara, no bairro Vilatur, em Saquarema.

A Polícia Militar foi acionada e preservou o local até a chegada da perícia. O feto foi encaminhado para o IML de Cabo Frio e a ocorrência registrada na delegacia da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, os policiais buscam por informações, testemunhas e possíveis imagens do momento do fato. Outras investigações estão em andamento para identificar a mãe e outros possíveis envolvidos no caso.