O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 08

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Carlos Fábio da Silva, o Fábio do Pastel, lidera a primeria pesquisa de intenções de voto para a prefeitura aldeense realizada pelo Instituto Paraná e registrada na justiça eleitoral sob o número 05962. De acordo com o levantamento, que ouviu 600 eleitores entre os dias primeiro e seis de fevereiro Fábio do Pastel, na amostragem espontânea, tem 35,2% das intenções de voto. O ex-prefeito Cláudio Chumbinho tem 3,7%. Bia de Guga vem em seguida com 3%. Elizângela Lobo um por cento. Outros nomes não alcançaram um ponto percentual. De acordo com o levantamento, 5% dos entrevistados disseram que vão votar em branco ou anular o voto, enquanto a maioria 51,3% respondeu que não são sabe ou não respondeu a pesquisa. O governo Fábio do Pastel, ainda de acordo com a pesquisa, é aprovado por 73,8% dos entrevistados, enquanto 23,7% reprovam. A margem de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4,1 pontos para mais ou para menos.

Cabo Frio

O cadastramento do cartão diginidade em Cabo Frio e Tamoios estará suspenso de segunda até sexta-feira da próxima semana por conta do carnaval. Todos os pontos de atendimento estarão fechados. O atendimento ao público será retonado dia 19, a partir das nove da manhã. O programa social da prefeitura, em parceria com a Auto Viação Salineira, possibilita ao cidadão pagar apenas R$ 1 Real e 50 Centavos pela passagem nas linhas municipais. Balanço da prefeitura revela que até o terça-feira já foram confeccionados 17.749 cartões dignidade. A partir do dia 19 de fevereiro, o atendimento para o cadastramento de novos usuários no programa será realizada na Central de Atendimento GlobalMob (Auto Viação Salineira), no Jardim Excelsior, e no distrito de Tamoios, no Shopping UnaPark. O morador que desejar fazer o cadastro precisa apresentar identidade, CPF, comprovante de residência e uma recarga mínima de R$20 Reais.

Araruama

Em Araruama a Prefeitura está preparando uma festa linda com muito glitter, plumas e serpentinas que vai mexer com a fantasia das nossas crianças. O Bailinho de Carnaval vai acontecer de sábado a terça-feira, das 18h às 20h, na Cidade das Crianças, no bairro Outeiro.

Vai ter muita animação com a Turma da tia Carol, várias brincadeiras e personagens infantis.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 09, 12 e 14 de fevereiro de 2024. Funcionarão normalmente os serviços considerados essenciais: Serviços de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde, Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Postura, Secretaria de Ambiente e Saneamento, IDAC, Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos e Secretaria de Turismo.

Búzios

O advogado Carlos Magno, que atuou no processo de tirou o prefeito de Búzios, Alexandre Martins, da cadeira, fala nesta sexta-feira (09), programa Bom Dia Litoral. Magno vai falar se Búzios terá ou não eleição suplementar.

Iguaba Grande

O Carnaval de Iguaba Grande começa nesta quinta-feira (08) com várias atrações. Tudo vai rolar na Praça da Estação e hoje quem abre é a bateria da Imperatriz Leopoldinense, campeã do Carnaval 2023.