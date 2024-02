Secretário Municipal de Cultura de Búzios busca projetos culturais no Rio de Janeiro

O Secretário Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, Luiz Romano Lorenzi, representou a Prefeitura de Búzios em uma reunião nesta quarta-feira (7) no Rio de Janeiro, buscando discutir e planejar projetos culturais para o município. Ele se encontrou com o Secretário Estadual de Infraestrutura, Uruan Cintra, onde foram abordadas iniciativas para enriquecer o cenário cultural local.

Durante a reunião, foram discutidas iniciativas voltadas para o enriquecimento do cenário cultural de Búzios. O diálogo entre os dois secretários foi orientado pela busca por parcerias e colaborações que promovam o acesso à cultura e valorizem o patrimônio histórico local.

De acordo com Luiz Romano, esses encontros são fundamentais para atender às demandas do município. Ele afirmou: “A Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico de Armação dos Búzios vem construindo parcerias através do diálogo e dos projetos culturais que vêm sendo desenvolvidos em colaboração com a sociedade civil, iniciativa privada, governo estadual e federal. Cremos no poder transformador da cultura e não irei medir esforços para que Búzios tenha uma cultura forte, atuante e geradora de renda para o segmento”.