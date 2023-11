O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 09

São Pedro da Aldeia

Os secretários de Obras de São Pedro da Aldeia Fernando Frauches e de Meio Ambiente Mário Flavio, além do INEA e prefeitura foram denunciados ao Ministério Público Federal por facilitar a construção de um empreendimento ilegal e fechar uma rua no Baixo Grande. O emprendimento Brisas da Lagoa vai reunir, segundo a denúncia, quatro blocos de sete pavimentos cada e áreas a partir de 45,56 metros quadrados o que é ilegal. A Lei estipula o número máximo de quatro pavimentos e estabelece que edificações multifamiliares não podem ter área útil menor que 60 metros quadrados. De acordo com a denúncia, Fernando Frauches e Mário Flávio autorizaram o fechamento da Avenida Luís Sampaio e a abertura de uma nova rua – Praia Linda – sobre área de engorda da lagoa de Araruama. A área fechada era usada como espaço de lazer e de eventos culturais e esportivos da comunidade e por pescadores de arrasto.

Búzios

Búzios pode liberar a circulação e permanência de cães nas praias da cidade. É o que estabelece projeto do vereador Marcos Clayton e que está na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O objetivo do projeto é criar a Lei Búzios Pet Friendly, permitindo a livre circulação de cães nas areias em dois períodos: de seis às nove da manhã e das quatro da tarde às sete da noite. A permissão, entretanto, não se aplica a cães tido como “ferozes”. O governo, ainda segundo o projeto, poderá delimitar faixas de areia para permanência e circulação doas cães. A proposta também obriga o tutor a recolher as fezes de seu cão e o uso de coleiras. As penalidades previstas para o descumprimento da Lei vão de advertência a multa no valor de 500 Unidade Padrão Fiscal do Município em caso de reincidência.

Cabo Frio

A Câmara de Cabo Frio vai condecorar seis personalidades do município com medalhas, durante a sessão solene de aniversário da cidade esta noite no Tamoyo Esporte Clube.

O fundador da Litoral FM Augusto Ariston vai receber a Medalha Major Bellegard. A professora Elicéa da Silveira vai receber a Medalha José Bonifácio, instituída esse ano, após a morte do prefeito em julho. Elicéa ocupou a secretaria de Educação no governo do ex-prefeito. O ex-secretário de Esportr, Flávio Luciano de Azevedo Rosa, o Tizeu, vai ser homenageado com a Medalha de Mérito Desportivo Jedihel Duarte de Azevedo. O secretá-rio de cultura João Batista Felix vai receber a Medalha Victorino Carriço. A Promotora Mônica Rodrigues Cuneo, será condecorada com a Medalha Daracy Dinuci Francisconi. O deputado Sérgio Luiz da Costa Azevedo Filho vai receber a Medalha Acyr Silva da Rocha.

Arraial do Cabo

Nesta quarta-feira, o município cabista recebeu uma premiação pelos esforços em prol do meio ambiente. O reconhecimento, com base no ICMS ecológico, foi entregue à Subsecretária do Ambiente e Saneamento, Keila Ferreira, pelo Vice-Governador do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha. O ICMS ecológico é um sistema composto por cinco índices e os três melhores colocados em cada um deles foram contemplados com certificado e troféu. Arraial do Cabo se destacou ao conquistar o terceiro lugar em “Qualidade do Sistema Municipal de Meio Ambiente”, superando outros 92 municípios. A melhor marca nos últimos anos. Este índice reconhece as ações da Prefeitura em relação ao licenciamento ambiental, fiscalização ambiental e a gestão geral do município, abrangendo não apenas a preservação local, mas também a promoção de práticas e políticas ecologicamente responsáveis. Este esforço reflete diretamente no ICMS ecológico, um indicador abrangente que avalia o comprometimento das cidades com a preservação ambiental e a sustentabilidade.

Araruama

O espírito e a magia do Natal já começam a invadir as ruas, comércio e praças. Em Araruama a Prefeitura está preparando uma festa linda, cheia de cor e brilho que promete mexer com a imaginação de crianças e adultos. A programação, totalmente gratuita, vai acontecer no dia 24 de novembro, a partir das 18h30, na Praça Menino João Hélio, no Centro. Serão várias atrações. Acompanhe:

Desfile com a chegada do Papai e Mamãe Noel, que vêm acompanhados da nossa turma da Terceira Idade. A tradicional Abertura da Casa do Papai Noel, toda ornamentada com luzes, enfeites e personagens que exalam a magia do Natal. E, claro, apresentações de músicas natalinas para emocionar ainda mais a plateia.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema está avançando com as obras do novo cemitério do distrito de Sampaio Corrêa. A nova estrutura está sendo construída ao lado do atual cemitério, próximo à praça central do bairro. As equipes da Secretaria de Obras estão executando o início da montagem das gavetas mortuárias, que serão do tipo pré-moldadas. No final da obra, serão disponibilizadas quase 2000 gavetas (incluindo gavetas especiais para obesos), além de nichos para mais de 1700 ossários. O novo espaço contará com uma Capela Velório de 215 metros quadrados e, ocupará uma área total de 4.215 metros quadrados, ao lado do antigo Cemitério. A obra foi iniciada no mês de julho de 2023, com previsão de entrega em doze meses.