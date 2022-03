O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos  nesta quinta-feira, dia 10

Arraial do Cabo

Nesta quinta-feira (10), o prefeito Marcelo Magno, o secretário de turismo Marco Simas e assessores do secretário de obras Pedro Cajueiro receberam os representantes do governo do Estado para acertar os detalhes finais da obra de inauguração do Mirante da Prainha “Oscar Correa Pita Filho”. Estiveram presentes Adriano Matos, assessor regional da Secretaria de Estado de Cidades, Paulo Vinicius, diretor da 9a ROC – Residência de Obras de Conservação da Região dos Lagos, José Milton, engenheiro e diretor da DOC – Diretoria de Obras e Conservação do interior e representantes da empresa responsável pela construção do mirante. A obra foi uma solicitação do prefeito Marcelo Magno ao presidente do Departamento de Estrada e Rodagem – DER, Luis Roberto Pereira em uma audiência realizada no início do ano passado.

Iguaba Grande

A partir desta quinta-feira (10), às sessões da Câmara de Iguaba Grande terão a participação presencial dos munícipes. O vereador Luciano Silva, líder do governo do prefeito Vantoil Martins, falou em entrevista no programa Bom dia Litoral, na manhã desta quinta-feira (10), da alegria poder ver os eleitores participando das reuniões da casa legislativa iguabense.

Cabo Frio

Carlos Alberto Cardoso, o Bebeto Carodoso, não é mais presidente do Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores de Cabo Frio (IBASCAF). Ele se diz vítima de uma fofoca e sai atirando.

Bebeto crítica duramente o prefeito José Bonifácio que ele acusa de mentir e diz que foi covarde, ingrato e que a crise se agravou quando Bonifácio divulgou que ele assumiria uma diretoria na COMSERCAF, cargo que já tinha recusado. Bebeto se sentiu encurralado pela declaração e deixa o governo no momento em que preparava a inauguração do PASMED, o programa de Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica dos Servidores, marcada para amanhã. Jefferson Buitrago assume a presidência da autarquia interinamente.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins anuncia, esta tarde, durante coletiva de imprensa, um pacote de obras que incluiu a construção da UPA 24 HORAS da Rasa e a urbanização do valão de Cem Braças.

O vice-prefeito e secretario de Obras, Miguel Pereira, que também participa da coletiva, marcada para às seis da tarde, no Ferradura Resort, disse que a UPA vai desafogar o Hospital Rodolpho Perissé e lembrou que a urbanização do valão é uma antiga reivindicação dos moradores de Cem Braças. O prefeito Alexandre Martins também vai apresentar durante a coletiva, que terá transmissão ao vivo pelas redes sociais da prefeitura, o calendário oficial unificado de eventos das Secretarias de Turismo, Cultura e Lazer.

São Pedro da Aldeia

O ex-prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho, usou uma rede social para reafirmar a aliança política com o ex-prefeito de Araruama, Francisco Ribeiro, o Chiquinho da Educação.

Chumbinho, que ontem dementiu informações de que teria abandonado a pré-candidatura a Câmara Federal disse que a aliança política entre ele e Chiquinho incomoda muita gente por terem sido, segundo ele, dois ex-prefeitos que transformaram suas cidades após os mandatos. De acordo com o ex-prefeito aldeeense, Chiquinho é pré candidato a deputado estadual e se dispıe a lutar pela região junto ao Governador que for eleito e ele pretende defender a região na Câmara dos deputados.

Araruama

O vereador, Elói Ramalho, segundo informações, já teria acendido o cachimbo da paz. Nos corredores da câmara, o que se fala é que o moço tá de “boa” e muito tranquilo. Coisa da política.