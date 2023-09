O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 14

Iguaba Grande

Violência contra a Mulher será tema do Fórum de Mulheres que acontece na Câmara de Iguaba Grande, nesta sexta-feira. Organizado pela vereadora Silvana Grimauth o encontro contará com a participação da deputada Rosângela Zeidan do PT, da Juíza da cidade, Maira Valéria, além da Coordenadora do CEAM – Polo Regional Cabo Frio, Ludmila Pereira Roque. O evento vai discutir estratégias e propor soluções para acabar com a violência de gênero. O evento é aberto a todas as mulheres e será separado em diferentes modalida-des, onde cada palestrante falará sobre um tema específico. Dossiê Mulher 2.022 com dados de 2021, do Instituto de Segurança Pública do Estado revela que a cada cinco minutos uma mulher foi vítima de algum tipo de violência no Estado. Na Região dos Lagos, mais de cinco mil mulheres foram vítimas de violência, a maioria agredidas e ameaçadas.

Cabo Frio

A Praia do Forte, em Cabo Frio, está no TOP-5 das praias mais perigosas do Estado, de acordo com ranking divulgado pelo Corpo de Bombeiros. A lista reúne as praias onde foram registrados os maiores números de afogamentos no Estado. Na quinta, colocação do ranking está a Paia de Itaipu, que registrou 1.026 salvamentos. A Praia do Forte, em Cabo Frio, aparece na quarta posição com 1.235 salvamentos registrados. Na terceira posição está a Praia do Recreio com 2.177 salvamentos. Na segunda, a praia da Barra da Tijuca com 3.543 salvamemtos e no topo do ranking, em primeiro lugar a praia de Copacabana com 3.6523 salvamentos. O objetivo do ranking dos Bombeiros é conscientizar a população a aproveitar as belezas da orla com cuidado pa-ra se divertir sem riscos. Os Bombeiros aconselham banhistas a seguir as orientações dos guarda-vidas, respeitar as bandeiras e evitar mergulhar sob efeito de álcool.

Araruama

O vereador Eloi Ramalho, que andava tristinho pelos corredores da Câmara, anda falando que voltou a sorrir. Ramalho, que diz ser “afilhado” da família Gutemberg, está de malas prontas para o Solidariedade. Só esperando a janela abrir.

Búzios

O vereador Eloi Ramalho, que andava tristinho pelos corredores da Câmara, anda falando, que voltou a sorrir. Ramalho que diz “afilhado” da família, Gutemberg, está de malas prontas para o Solidariedade. só esperando a janela abrir.

Arraial do Cabo

Hoje (14), a Funtec Ambiental realizou diversas atividades de educação ambiental como parte do ensino integral da Escola Sotero Teixeira de Souza, localizada no distrito de Pernambuca, em Arraial do Cabo. O tema escolhido foi “Primavera na Restinga de Massambaba”. Os jovens alunos tiveram a oportunidade de desvendar a curiosidade pela natureza que cerca seu ambiente enquanto aprendiam sobre a importância de preservar e conservar este espaço. Os profissionais apresentaram jogos educativos e oficinas práticas, em que os alunos puderam interagir sobre as espécies de plantas e animais nativos da restinga, entendendo seu papel fundamental na manutenção do equilíbrio deste ecossistema.

São Pedro da Aldeia

A Defesa Civil de São Pedro da Aldeia alerta os moradores para a formação de uma frente fria provocada pelo deslocamento de um ciclone no sul do Brasil. A frente fria pode trazer pancadas de chuva moderada a forte com raios a partir da tarde desta quinta-feira (14/09). A previsão é que as pancadas de chuva se estendam até a sexta-feira (15/09). Podem ocorrer, ainda, rajadas de vento moderadas a fortes. O aviso meteorológico foi emitido pela Marinha do Brasil.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, realizará mais uma edição do ‘Saquarema Gospel’. A quarta edição do evento trará, neste ano, dois grandes shows prometem agitar a Praça da Bíblia, em Bacaxá! O primeiro show será no dia 22/09 (sexta-feira) com a cantora Valesca Mayssa. Fechando o festival, o show de sábado (23) fica por conta da cantora Damares. Buscando valorizar ainda mais os músicos locais, a quarta edição do Saquarema Gospel terá, nos dois dias de evento, grupos e ministérios de louvor das igrejas evangélicas do município. Eles se apresentarão ministrando louvores, orações e participações especiais nos dois dias de festa.