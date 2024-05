O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 16

Búzios

A Câmara de Búzios aprovou ontem dez projetos de lei, que tombam bens de valor histórico, cultural e arquitetônico do município, entre eles, a Praça dos Ossos; o calçamento de paralelepípedos da Orla Bardot, além da Casa de Aduelas Azuis e Caza do Sino, Casa de Boy Sampaio, Casa Solar do Peixe Vivo e Casa da Colônia dos Pescadores Z-23. As opropostas também propõe o calçamento de paralelepípedos da rua Manoel Turíbio de Farias e da Rua Praia dos Ossos; o calçamento de pedras da Rua Maria Joaquina, da Rua Aldeia de Geribá e da Rua do Beco além das Igrejas Metodista da Baia Formosa, Metodista dos Ossos e Metodista de Manguinhos. Quaisquer intervenções nos imóveis deverão ser previamente aprovados pelo Conselho do Patrimônio Histórico. O tombamento preserva bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e de valor afetivo para a população, impedindo que sejam destruídos ou descaracterizados.

Cabo Frio

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, liberou mais R$ 3 milhões e seiscentos mil Reais para a Prefeitura de Cabo Frio. A verba será destina a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), gerida pelo estado, que passará a ser administrada pelo município. A UPA 2, em Tamoios, tem capacidade para 300 atendimentos por dia. No detalhamento do repasse, Nísia Trindade especifica que R$ 2 milhões e 100 mil Reais se referem à mudança na gestão, enquanto R$ 1 milhão e 500 mil serão destinados à qualificação da unidade. Os recursos são oriundos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Em dezembro do ano passado o Ministra da Saúde liberou R$ 55 milhões de Reais para o município. Na ocasião, a portaria assinada pela MInistra Nísia Trindade contemplou 14 cidades com o total de R$ 103 milhões.

Arraial do Cabo

A Sala do Empreendedor de Arraial do Cabo, em parceria com o Sebrae, irá realizar uma semana de palestras em alusão à Semana Nacional do Microempreendedor Individual (MEI). O objetivo principal é fortalecer o setor e oferecer suporte as pessoas que já estão envolvidas ou planejam entrar nesse campo. A programação, que será realizada nos dias 20, 21 e 22 de maio, contará com atividades gratuitas na Câmara Municipal. As inscrições podem ser feitas de forma on-line através do QR Code, pelo formulário que está aqui na bio, ou presencialmente na Sala do Empreendedor em frente à Prefeitura. Para se inscrever é necessário ter MEI e apresentar documento oficial com foto e CPF.

Iguaba Grande

Saquarema

Através de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, o projeto “Horta nas Escolas” continua sendo um sucesso no município. Nesta semana, as equipes da Secretaria de Agricultura realizaram a manutenção e o plantio da Horta do Centro dia da Basiléia, em Sampaio Corrêa, além da doação de alimentos produzidos no Centro Demonstrativo da Produção Agrícola Municipal de Saquarema para assistidos da ESF de Bacaxá, do Projeto Movimente-se, da Lagoa de Jacarepiá, em Vilatur e para o CRAS da Raia, em Bacaxá. A Secretaria de Agricultura dá a assistência técnica e implementa a horta. Além de auxiliar na alimentação, a horta também poderá ser usada em atividades lúdicas e educativas ofertadas pela escola.

Araruama

Prefeitura de Araruama vai realizar Ação Social Volante no bairro da Picada, Fazendinha,

nesse sábado, 18, das 09h às 16h, em

frente a Creche Municipal Vereador Ciraldo Fernandes. O atendimentos será na área da saúde, com o médico clínico geral, dr. Paulo de Tarso e a pediatra, dra. Viviane Lobo; além de dentista móvel, aferição de pressão, medição de glicemia, nutrição e vacinação contra a gripe.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Fazenda, por meio da Sala do Empreendedor, oferece uma palestra no dia 22 de maio e uma oficina no dia 24 de maio direcionadas aos Microempreendedores Individuais (MEI) e empresários do município. A iniciativa é uma parceria com o Sebrae, que vai de 20 a 24 de maio. Os eventos são gratuitos e as vagas são limitadas. Para mais informações, os interessados também podem buscar a Sala do Empreendedor, localizada na entrada lateral da Prefeitura. O atendimento presencial é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30. A população também pode entrar em contato pelo email empreendedor@pmspa.rj.gov.br.