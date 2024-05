Cabo Frio realiza mais de 300 revitalizações de mobilidade urbana

By

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, concluiu o primeiro mês das intervenções realizadas pelo Plano de Ações Rápidas (PAR), visando promover melhorias na circulação e ordenamento de veículos e pedestres no município. No total, foram efetuadas 305 intervenções nos bairros da cidade, proporcionando melhorias para a locomoção de veículos e pessoas.

Entre as ações que foram iniciadas no dia 15 de abril de 2024, estão a instalação de placas de sinalização, restauração de faixas de pedestres, criação e revitalização de rampas de acessibilidade e outras melhorias. Nesta etapa, foram contemplados os bairros Jardim Esperança, Palmeiras, Passagem, Portinho, Peró, São José Operário e Guarani.

Segundo a secretária de Mobilidade Urbana, Danielle Sales, as melhorias impactam diretamente na segurança e deslocamento de pedestres, ciclistas e motoristas.

“O Plano de Ações Rápidas atende a população e fortalece a segurança no trânsito para ciclistas, motoristas e pessoas com mobilidade reduzida. Com a conclusão desses serviços oferecemos mais segurança e beneficiamos todos os cabo-frienses e turistas que circulam pelo município”, enfatiza.

No Centro do Jardim Esperança foram realizadas 27 ações ao todo, sendo sete revitalizações de lombadas, sete renovações em faixas de pedestres, quatro restaurações em rampas de acessibilidade, oito revitalizações de canalização, além da instalação de uma placa de lombada.

Já o bairro da Passagem foi beneficiado com seis revitalizações de lombadas, oito restaurações de faixas de pedestres, oito renovações de faixas de retenção, duas revitalizações de baia de ônibus, duas mudanças de sentido de vias, três instalações de placas de “Carga e Descarga”, seis de “Proibido Estacionar”, duas de “Virar à direita” e duas de placas de “Proibido acesso de veículos pesados”, somando 39 serviços concluídos.

Com 34 intervenções também finalizadas, a Avenida Henrique Terra, no Portinho, recebeu a renovação de oito lombadas, revitalização de cinco faixas de pedestres, uma revitalização de canalização, instalação de quatro placas de lombadas, 11 placas “Proibido Estacionar”, três placas de pedestres e duas placas “Proibido virar à direita”.

A Rua Porto Alegre, no bairro Palmeiras, recebeu no geral 51 intervenções, incluindo oito revitalizações de lombada, sete renovações de faixa de pedestres, 26 revitalizações de retenção e uma de canalização, uma restauração de vaga de idoso e uma para vaga de cadeirante, além de cinco instalações de placas de lombada com tubo e a criação de uma rampa de acessibilidade e uma faixa de pedestre.

Além disso, no entorno do São José Operário, em São Cristovão, foram efetivadas a revitalização de sete vagas de ambulâncias, uma vaga de idoso, uma vaga PCD, uma vaga de embarque e desembarque rápido e quatro vagas de táxi, totalizando 14 ações de sinalização.

O bairro Guarani também foi atendido com 28 serviços de mobilidade urbana, com oito renovações de faixas de pedestres e oito de retenção de faixa de pedestre, seis revitalizações de lombadas, quatro renovações de rampas de acessibilidade e a instalação de duas rampas de acessibilidade.

No Peró, foram realizadas a instalação de uma placa de embarque e desembarque para ônibus de turismo, oito placas de “Proibido Estacionar”, três placas de “Carga e Descarga”, três placas de pedestre, instalação de três tachões, quatro baias de ônibus e “Carga e Descarga”, revitalização de oito agulhas, 16 faixas de retenção, 15 canalizações, 12 faixas de pedestres e 12 renovações de lombadas, concluindo 85 intervenções na localidade.