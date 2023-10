O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 19

Saquarema

Saquarema aderiu ao programa “Um Nove Zero” Integrado da Polícia Militar e vai disponibilizar todas as imagens das câmeras do Centro Integrado de Operação e Controle do município, das quais 800 estão localizadas em órgãos públicos, como escolas, postos de saúde, CRAS e outros, além de 230 nas ruas. A prefeita de Saquarema, Manoela Peres, disse que a parcweria com a polícia militar vai garantir mais segurança das crianças nas escolas e demais prédios públicos, e mais tranquilidade para os pais, professores e funcionários. Qualquer cidadão do município, cuja casa ou comércio tenha câmera de segurança voltada para a rua, também poderá integrar o sistme 190 Integrado, possibilitando a utilização das imagens no combate à criminalidade. Para isso, basta preencher formulário no site da Secretaria de Estado de Transformação Digital.

Cabo Frio

O secretário de Fazenda de Cabo Frio, Carlos Alberto Cardozo de Oliveira, o Bebeto Cardoso, garantiu que o município está rigorosamente em dia com os aportes mensais de pouco mais de R$ 3 milhões e 900 mil Reais para pagamento de precatórios. Bebeto classificou de notícias infundadas e “fake news” divulgadas pelo que chamou de “propagadores do caos”, as informações de que a prefeita Magdala Furtado tenha determinado a suspensão dos pagamentos. Bebeto disse que a cidade precisa de paz e que já pagou um preço caríssimo pela irresponsabilidade financeira do passado. Segundo levantamento junto ao site do Tribunal de Justiça, Cabo Frio está em dia até o mês de julho. Dos R$ 47 milhões que a cidade tem que pagar este ano, pouco mais de R$ 30 milhões foram quitados mas ainda restam R$ 16 milhões e 700 mil a pagar. A dívida é parcelada em aportes mensais no valor de R$ 3 milhões e 900 mil. O então prefeito José Bonifácio pagou em precatórios, ano passado, R$ 41 milhões de Reais. Arraial do Cabo é o único município da região, segundo o site do TJ, rigorosamente em dia com o pagamento dos precatórios. A cidade que tem aporte mensal de R$ 349 mil Reais. Os municípios de São Pedro da Aldeia quitou as parcelas até setembro e Búzios até julho.

Búzios

O Ministério Público encaminhou, ontem, uma recomendação ao prefeito de Búzios, Alexandre Martins, para que suspenda o processo de autorização para construção de um supermercado no terreno ao lado da Caixa Econômica, na entrada de Geribá. De acordo com a recomendação do MP, um projeto de 2005, parte integrante do Mapa Viário do Plano Diretor do município, prevê a implementação de uma nova via pública no local, para melhorar a fluidez do trânsito. Além da suspensão do processo para construir no local, a Promotoria quer que o município somente autorize o projeto caso disponha, ao término da revisão do Plano Diretor e do Plano de Mobilidade Urbana da cidade, de alternativas viáveis à rota prevista, devidamente fundamentadas em pareceres técnicos.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia informou, em nota, que a vacina DTP será substituída temporariamente pela pentavalente para a vacinação de rotina das crianças de 1 a 6 anos. As doses já estão disponíveis nas unidades básicas de saúde do município. A decisão segue determinação do Ministério da Saúde e foi tomada devido ao atraso na entrega dos imunizantes à rede pública do Sistema Único de Saúde em todo o Brasil, a pela Organização Pan-Americana da Saúde. A substituição de uma vacina pela outra é uma medida em caráter temporário até que se normalize o abastecimento. O Ministério da Saúde esclarece que a conduta não causa riscos à saúde. A DTP protege as crianças contra difteria, tétano, coqueluche e hepatite B. A Pentavalente contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite.

Iguaba Grande

Rola na Praça Edila Pinheiro, em Iguaba Grande, que o vereador e agora, secretário da Pessoa Idosa, também se inscreveu na lista de vice para 2024. Agora a lista tem Alan Rodrigues, Marcelo Durão, Marcilei Lessa e Paulo Rito.

Arraial do Cabo

O tradicional Giro Rosa será realizado neste sábado (21), a partir das 9h, na Praça do Guarany. A 5ª edição do evento, organizado pelas Amigas da Mama de Arraial do Cabo, visa reunir mulheres com o propósito de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Quem passar pela praça vai poder participar de um aulão de zumba, ministrado pelo professor Pedro Magalhães, bem como ser atendido pela Tenda da Saúde, que oferece serviços como aferição de pressão arterial e glicose, orientação nutricional, auxílio no combate ao tabagismo e informações sobre a saúde da mulher e do idoso. Além disso, serão realizadas marcações de exames de mamografia (para a marcação da mamografia, é necessário apresentar o cartão do SUS, CPF e número do prontuário do município). Para finalizar, um giro pelo centro da cidade de bicicleta. Quem não puder pedalar, pode participar também indo na jardineira.

Araruama

Araruama terá um grande momento de fé e louvor nesta sexta e sábado, às 21h, na Praça Menino João Hélio, no Centro. Em sua segunda edição, o Araruama Gospel Fest vai ser uma benção com a presença dos cantores Davi Sacer e Sarah Beatriz, e a apresentação de diversas bandas locais.