Prefeitura realiza ações de drenagem e manilhamento em bairros de Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, segue atendendo demandas dos moradores de diversos bairros da cidade, com intervenções de drenagem, manilhamento e reparo de calçamento. Durante a semana, as equipes se dividiram em frentes de trabalho em ruas dos bairros Praia do Siqueira, Guarani e Portinho.

Após solicitações de moradores do bairro Guarani, uma equipe de trabalho vistoriou a Rua Djalma de Azevedo, interrompendo as ligações irregulares na rede de drenagem detectadas no local. Para evitar novos retornos e transbordos de esgoto, foram executadas ações de reparo na rede e no calçamento da rua. Os serviços foram acompanhados diretamente pelo secretário de Obras e Serviços Públicos, Carlos Augusto Gonçalves. Na rua Alice Torres, no Portinho, e na Alziro Ramalho, na Praia do Siqueira, foram realizados manilhamentos, com troca de tubulação.

Fortalecendo a participação e diálogo com a população, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos mantém abertos os canais de comunicação com os munícipes para o atendimento às demandas. Em caso de solicitação de serviços e denúncias, os moradores podem entrar em contato através dos e-mails obras@cabofrio.rj.gov.br e obras.tamoios@cabofrio.rj.gov.br.