O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 21

Iguaba Grande

O atleta Iguabense Lucas Reis conquistou um campeonato de jiu- jitsu, em Oklahoma, nos Estados Unidos, onde passa uma temporada e treina na academia Culture, do mestre Luiz Paulo “DDD”, também de Iguaba. Mestre “DDD” disse numa rede social que Lucas teve um mês de preparação para primeira conquista na América e mandou um recado para todos atletas de Iguaba que a exemplo de Lucas sonham em competir e treinar fora do Brasil: “srão muito bem recebidos em minha casa”. Lucas também usou uma rede social para dizer que está muito feliz de realizar um sonho. Ele agradeceu a Deus, a família , a equipe e aos colegas de treino que ajudaram a tornar o sonho possível. O atleta também agradeceu, em especial, ao mestre Luiz Paulo pelo suporte necessário nos Estados Unidos.

Cabo Frio

O ex-prefeito de Cabo Frio, Alair Corrêa, classificou de vergonha o estado de abandono e depredação em que se encontra o Correão, estádio que leva o nome dele, a menos de dois meses da estreia da Cabofriense na Série A2 do campeonato Carioca. Alair disse que a culpa não é apenas da prefeita Magdala Furtado, mas de todos os prefeitos que assumiram a prefeitura depois dele, Marquinho Mendes, Aquiles Barreto, Adriano Moreno e José Bonifácio que, segundo ele, abandonaram não apenas o Correão, mas também o Aracy Machado. O ex-prefeito chamou os sucessores de incompetentes. Seguindo ele, faltou amor e respeito pelos cabofrienses e pelo esporte. Ele lembrou que Cabo Frio tinha um futebol forte, mesmo sem royalties e lamentou que enquanto times como Nova Iguaçu, Sampaio Corrêa e Boa Vista disputam o Carioca a Cabofriense não disputa nada. Alair lamenta que os anos gloriosos do Correão viraram apenas história.

São Pedro da Aldeia

A dupla inseparável foi vista almoçando hoje na Praia da Pitória, em São Pedro da Aldeia. Cláudio Viviane e o famoso Raimundo. Durante o almoço o tema foi a eleição de outubro. Aliás , Raimundo que teria passado por um procedimento estético, diz está pronto para beijar muito.

Araruama

O Dia Mundial da Água, 22 de março, sexta-feira, será comemorado em Araruama, com uma grande ação de conscientização ambiental. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, vai realizar a distribuição de mudas de árvores nativas e frutíferas aos moradores da cidade, por meio do projeto “Araruama Verde”. A ação vai ocorrer na nova sede da Secretaria de Meio Ambiente, que fica em frente ao Botânico das Asas, no bairro Parque Hotel. O Projeto Araruama Verde estimula o reflorestamento da cidade com a distribuição de várias espécies, como: aroeira salsa, amora, caju, goiaba, pitanga e araçá da praia.

Arraial do Cabo

O Festival da Lula volta à Orla da Praia Grande na próxima semana, entre os dias 28 e 31 de março, apresentando mais da culinária cabista. Os preparativos estão a todo vapor. Além dos clássicos pastéis, porções de lula à dorê e strogonoff de lula, este ano o Festival trás uma variedade de mais de 100 pratos à base de frutos do mar, todos por um preço fixo de R$ 35,00 cada. Além das delícias gastronômicas, o evento contará com uma trilha cuidadosamente selecionadas para garantir uma experiência incrível. No dia 28, o evento terá início às 18h e seguirá até às 00h. Nos dias 29 e 30, as atividades começam às 13h e se estendem até às 00h. Já no domingo, dia 31, a programação terá início às 13h e encerrará um pouco mais cedo, às 23h.

Búzios

O vereador Dida Gabarito andou usando a tribuna para criticar o prefeito interino, Rafael Aguiar, mas levou um “pito” do irmão. Aziel virou sub secretário de Serviços Públicos. E agora?