O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 24

Cabo Frio

Professores, pais, alunos e ex-alunos do Américo Vespúcio voltam às ruas, nesta quinta-feira, para protestar contra o fechamento da unidade anunciada pelo governo José Bonifácio. A manifestação, marcada para às seis da tarde, é organizada pelo Sepe Lagos e foi aprovada em reunião esta semana da comunidade escolar. O governo alega que a escola vem apresentando, desde 2012, um movimento de redução na quantidade de alunos. Atualmente a unidade, que tem capacidade para 900 estudantes, tem apenas, 301 matriculados do sexto ao nono ano. O Sepe, em nota, afirma que Cabo Frio precisa de mais escolas e ações concretas para conter a evasão escolar agravada pela pandemia.

São Pedro da Aldeia

O grupo Salineira ameaça suspender as operações da Auto Viação São Pedro a partir desta sexta-feira e deixar o município sem serviço de transporte público na véspera de carnaval. O grupo empresarial informou a decisão ao governo aldeense no início no início do mês. A crise chegou ao auge em julho do ano passado quando a empresa anunciou a interrupção do serviço devido a concorrência desleal das lotadas e aos prejuízos financeiros agravados pela pandemia. O governo adotou, então, o cartão transporte eletrônico para os servidores, mas a medida foi incapaz de garantir a manutenção do serviço. O grupo Salineira ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Araruama

O ex-prefeito de Araruama, Chiquinho da Educação classificou, ontem, de arcaica a política adotada pelo prefeito José Bonifácio para sustentar milhares de cargos comissionados e portarias. O ex-prefeito disse que Cabo Frio tem que reduzir a Folha de pagamento dos atuais R$ 55 milhoes para R$ 25 milhões de Reais, o que garantiria investimentos mensais de R$ 30 milhões em infra-estrutura. O ex-prefeito disse aos milhares de cargos comissionados e portarias são o câncer da gestão pública. Segundo ele, enquanto Cabo Frio for governada por políticos que aceitam distribuir cargos nada vai acontecer na cidade.

Saquarema

A prefeita de Saquarema, Manoela Peres, ameaçou ontem, em vídeo divulgado numa rede social, descredenciar do cartão família saquaremense estabelecimentos que estão aumentando os preços em datas próximas das recargas e abaixando dias depois.

A prefeita revelou que a prática foi confirmada por uma equipe da prefeitura depois de dvarias denúncias de usuários do benefício. Manoela Peres admitiu que, diante da pratica abusiva dos comerciantes locais, poderá permitir que os beneficiários do cartão omprem em outros municípios. A prefeita aconselhou as pessoas a cobrar dos estabelecimentos a manutenção dos preços ou boicotar os locais que tem adotado esse tipo de atitude. Ela lembrou que o cartão foi feito para ajudar as famílias que mais precisam e, ao mesmo tempo, aquecer a economia do município.

São Pedro da Aldeia

O Grupo Salineira, em nota, informa que os serviços da Viação São Pedro serão mantidos no município aldeense pelo menos até o dia 29 de abril. A empresa atende a um pedido da prefeitura de São Pedro da Aldeia feito durante reunião ontem. O prazo é para que o município ateste os prejuízos provocados pelo desequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão e implemente as medidas cabíveis para viabilizar o sistema de transporte coletivo por ônibus na cidade. A empresa tinha informado no início do mês a suspensão do serviço e o fim das operações da Viação São Pedro na cidade a partir desta sexta-feira. O grupo Salineira alega prejuízos com a concorrência desleal das lotadas, agravados com a pandemia o que tornou a manutenção dos serviços na cidade insustentável.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, foi hoje visitar a obra do Mirante da Prainha que está nos últimos retoques. O prefeito estava acompanhado do secretário de Obras Pedro Caju e Assessor Regional das Cidades, Adriano José Matos, dentre outros.

Búzios

A não participação do secretário de Turismo de Búzios, Dom de Búzios, em uma reunião que tratou dos temas Turismo e Carnaval, tá dando o que falar. Dizem que Dom de Búzios, ficou muito triste quando soube que alguns secretários foram convidados para o evento. Miguel Pereira, prefeito interino, é que teria agendado a tal reunião.

Iguaba Grande

A Câmara de Iguaba Grande aprovou a data base de 14,58% para funcionalismo municipal. Segundo o prefeito Vantoil Martins, o “dindim” vai cair na conta nesta quinta-feira (24). O secretário de Governo, Jales Lins, está se desdobrando para que todos passem o feriadão de Carnaval com a conta recheada. Muito bom!