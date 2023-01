O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 26

Cabo Frio

Os empresários do trade turístico de Cabo Frio apresentaram duas propostas de mudança no edital de concessão do aeroporto de Cabo Frio durante reunião, ontem, com o prefeito José Bonifácio, para acabar com a polêmica que envolve a concessão e garantir mais transparência. Os representantes do trade turístico querem que o edital estabeleça o pagamento de cem por cento do valor de outorga no ato da assinatura do contrato e não em duas vezes e, também, a retirada da exigência que estabelece número de vôos de helicópteros e não de passageiros com critério para participação de empresas no leilão. A regra, de acordo com o trade, limita o número de empresas e impede a participação, por exemplo, das operadoras dos aeroportos de Porto Seguro e Galeão. Eles argumentam também que a abertura da concorrência pode dobrar o valor de outorga estipulado em R$ 11 milhões de Reais.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia divulgou um alerta aos moradores para o aparecimento de escorpiões nesta época do ano. O calor e à umidade, característicos do verão, favorecem a proliferação da espécie. A incidência de chuvas também pode fazer com que os animais fujam dos locais em que estavam escondidos em busca de abrigo seco e alimento. O setor de Vigilância Ambiental realiza ações de rastreios regularmente, no entanto é preciso que a população colabore, cuidando de suas casas. A recomendação é evitar o acúmulo de lixo e entulhos em casas e quintais, além de manter as lixeiras bem fechadas. Uma picada de escorpião pode provocar dores intensas, mas, na maioria das vezes, não leva a óbito. Em caso de picada lave o local com água e se dirija o mais rápido possível ao pronto-socorro.

Búzios

Os vereadores Aurélio Barros, Gelmiro da Costa Gomes, o Gugu de Naír, e Nilton César Alves, o Niltinho, disseram ter sido coagidos a votar na eleição da Mesa Diretora da Câmara de Búzios que reelegeu Rafael Aguiar para presidência por mais dois aos. Os vereadores impetraram ação nma justiça para anular o pleito e acusam a Mesa Diretora de impor a eleição sob ameaça de “trancar” a pauta e paralisar a tramitação de projetos de interesse público, o que obrigou os três a participar do pleito depois de terem faltado a várias sessões por não concordar com a antecipação da eleição. O advogado David Augusto Cardoso de Figueiredo, que representa os três vereadores, argumenta que a eleição ocorreu fora do prazo legal e que as mudanças na Lei Orgânica do Município e no regimento interno da Cãmara, que viabilizaram o pleito foram inconstitucionais.

Iguaba Grande

O primeiro vice-presidente da Câmara de Iguaba Grande, vereador Marcelo Durão, dará entrevista amanhã no programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM, 94,5. Marcelo disse que vai ter surpresa no programa e o que pode ser.

Araruama

Rola nos corredores da Câmara de Araruama que Tio Rui virou o centro das atenções. Depois de encontrar a fechadura do gabinete do vereador, Júlio César, trocada, Rui teria pego o ônibus da Montes Branco, rumo São Vicente, para conversar com o ex-presidente, Júlio César Coutinho. O moço tá por conta do “azeite”.

Arraial do Cabo

O IPTU 2023 já está disponível para pagamento. Quem quiser pagar em cota única, terá 15% de desconto até o dia 10 de fevereiro ou parcele em até 10 vezes.



