O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 01

Cabo Frio

O fiscal de transporte da secretaria de Saúde de Cabo Frio, Gabriel de Souza Ramos, denunciou em depoimento na delegacia de Cabo Frio, um esquema de desvio de dinheiro do Fundo Municipal de Saúde comandado pelo secretário Bruno Alpacino. De acordo com a denúncia, servidores recebem dinheiro do fundo municipal na conta pessoal para cobrir despesas emergenciais e compra de insumos, mas são obrigados a transferir os valores para Flávio Adenais Campos da Silva, que é marido da assessora da prefeita Magdala Furtado. Gabriel recebeu R$ 8 mil. Ele apontou que o servidor Thiago Oliveira também recebeu o mesmo valor na conta pessoal e, como ele, foi obrigado a desviar. O servidor disse ter sido coagido e ameaçado de exoneração pelo secretário para desviar os recursos e apresentou prints de conversas com Bruno Allpacino, Rogério de Oliveira Braço, Cleber Guedes e Flávio Orelha que integram o esquema.

Búzios

A polícia de Búzios investiga o ataque de vândalos a diversos veículos estacionados em um dos principais acessos à Praia Brava, em Búzios, no fim de semana. As imagens dos veículos depredados logo ganharam as redes sociais e repercutiram, assim como vídeos feitos por testemunhas e compartilhados online. As imagens mostram a extensão dos danos: vidros estilhaçados, pertences pessoais revirados, e o semblante de frustração e indignação dos proprietários dos veículos se tornaram um símbolo do sentimento de insegurança que assombra os visitantes e moradores da cidade. Os veículos pertenciam a pessoas que estavam em uma festa da Boate Silk. Segundo informações, não existem câmaras do sistemas de monitoramento da cidade nas imediações do local do ataque. Uma reunião emergencial na manhã desta segunda-feira para discutir ações contra a atuação de vândalos na cidade.

Arraial do Cabo

O espaço foi criado para assegurar os direitos das pessoas com autismo, complementando a rede de apoio já existente no município e ampliando o acesso aos serviços, visando atender às necessidades das famílias. O local atenderá crianças e adolescentes com idades entre 2 e 17 anos, oferecendo serviços clínicos com médicos e terapêuticos com psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas, fisioterapeutas, psiquiatras infantis, farmacêuticos, entre outros. Todos esses serviços serão prestados de forma gratuita. Vale ressaltar que todo o atendimento voltado para pacientes com autismo, que anteriormente era realizado em outras unidades, será concentrado neste novo espaço. A Casa do Autista está localizada na Rua Fernando Mello, nº 64, no bairro Baleia.

São Pedro da Aldeia

Paulo Lobo será entrevistado nesta terça-feira (02), no Programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM, 94,5. Tem gente dizendo em São Pedro só perde a entrevista se desencarnar. Pelo visto, São Pedro vai parar.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Administração e o com o apoio da Secretaria Municipal de Finanças, irá promover um ciclo de palestras sobre imposto de renda. Voltado para os contadores do município e aberto ao público, o evento, intitulado “Descomplica IRPF 2024”, acontecerá no dia 12 de abril, no Teatro Municipal Mário Lago, localizado na Rua Coronel Madureira, 77, no Centro de Saquarema. A abertura será às 08h30, seguida pela palestra “Descomplica IRPF 2024” com o palestrante Renato Correia, das 09h às 11h. Após isso, haverá a palestra “Imposto de Renda para Investidores” com Flávio Cohen, das 11h20 às 12h, e finalizando com a sessão “Como Destinar seu Imposto de Renda” com Carlos Tuñag, das 12h às 13h.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Educação, inaugurou nesta quinta-feira, 28, o Ginásio Poliesportivo, anexo à Escola Municipal Agostinho Franceschi, no bairro Aurora. O ginásio é amplo, todo coberto, possui arquibancada e apresenta demarcações para a prática de várias modalidades esportivas, como futsal, handball e voleibol. A unidade vai atender aos mais de 260 alunos da Escola, desde a Educação Infantil ao Ensino Fundamental II. O objetivo é que o esporte contribua para o desenvolvimento integral dos estudantes, já que traz benefícios que vão além das quadras, como: a disciplina, respeito, trabalho em equipe e a socialização.

Iguaba Grande

Rola na Praça Edila Pinheiro, em Iguaba, que o vereador Marcelo Durão quer desembarcar no MDB. Só que ao saber, o vereador Júnior Bombeiro teria ficado muito nervoso. O moço falou só os batizados pelos Reis podem concorrer por lá.