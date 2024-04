Prefeitura de Cabo Frio nega desvio e afirma que os acusadores vão responder na Vara Cível e Criminal

No final da tarde desta segunda-feira, dia 01, a prefeitura de Cabo Frio emitiu uma nota negando fatos das denúncias.



Confira nota na íntegra:

“A prefeitura de Cabo Frio informa que apurou as notícias veiculadas e afirma que os fatos não procedem. O recurso de adiantamento é utilizado para compra de peças e serviços de emergência, e, diante disso, ao ser depositado na conta do funcionário nomeado, foi solicitado para pagamento das peças já encomendadas para ambulância, que, somente após o pagamento, são emitidas as notas. Este procedimento é comum e o funcionário e/ou setor presta contas regularmente ao Fundo Municipal de Saúde no prazo de 60 dias. Os servidores injustamente acusados estão tomando as medidas judiciais cabíveis, com o intuito de responsabilização cível e penal dos acusadores, tendo em vista a existência de farta documentação comprobatória da inexistência de qualquer prática ilícita por parte dos servidores”.