O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 07

Araruama

O discurso da vereadora Penha Bernardes, agradecendo em seu nome e do vereador, Oliveira da Guarda, seu marido, a deputada Federal Daniela do Waguinho, ao deputado Estadual Marcio Canella e ao prefeito de Belford Roxo, os atendimentos na saúde, agitou os bastidores da política de Araruama. Os fofoqueiros de plantão estão dizendo que o Zagueirão, entrou de “carrinho” e conseguiu fazer com que Dona Penha fizesse uso da palavra. Coube ao líder do governo, Luiz do Táxi, fazer a defesa do governo e de forma brilhante. Até porque ninguém esperava que tal fato iria acontecer.

Iguaba Grande

O sub-secretário se Saúde de Iguaba Grande, Renato Almeida, foi homenageado com comendas do município de Araruama, no último sábado (05), pelo vereador Elói Ramalho. Os vereadores Luciano Silva, o Bigode, e Alan Rodrigues, estavam presentes para prestigiar o amigo. Dizem Rodrigues chorou de emoção e o Bigode, gritou. Bravo, bravo!

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo intensifica, a partir de hoje, a vacinação de crianças e adultos contra a COVID-19, não só no primeiro como também no segundo distrito. A imunização acontece na associação dos aposentados e no CIEP 147, de nove da manhã, às quatro da tarde e no Posto de Saúde do Sabiá e nas escolas Francisco Luiz Sobrinho, em Monte Alto e Vera Felizardo, em Figueira, entre nove da manhã e três da tarde. Crianças a partir de seis anos e adultos com 18 anos ou mais que ainda não tomaram a primeria dose ou estão aptos para a segunda ou para dose de reforço, devem se vacinar. Basta apresentar comprovante de residência, carteira de vacinação, cartão do SUS e documento de identificação.

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio conseguiu desbloquear os valores que estavam retidos do Fundo de Participação dos Municípios e parcelou em 60 vezes, a dívida de pouco mais de R$ 12 milhões e 700 mil Reais. A primeira parcela, de R$ 212 mil foi paga na terça-feira, semana passada o que possibilitou o desbloqueio dos recursos. O parcelamento foi possível graças a nova norma da Receita que simplificou a negociação de dívidas.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia trocou a caneta pelo mangueira, pelo rodo e passou o domingo ajudando na faxina do Colegio Teixeira Paulo, no Balneário, que está· retornando as aulas nesta segunda-feira. Fábio do Pastel postou as fotos do domingo inusitado ao lado diretora Gilmara Ferreira e da equipe da escola. Ele disse que a atividade deu para matar a saudade dos anos de faxina na madrugada no Pastel & Companhia. os comentários se multiplicaram nas redes sociais. A maioria aplaudiu a atitude, mas teve também quem criticassse. Uma internauta cobrou empregos prometidos na campanha e Fábio rebateu e afirmou que ninguém votou nele em troca de emprego, mas de dias melhores.