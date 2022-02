Projetos esportivos de Arraial do Cabo são retomados

Os projetos esportivos da Prefeitura de Arraial do Cabo, retornaram nesta segunda-feira (7). O Superintendente de Esportes e Lazer, Isaías Júnior, se reuniu com os professores, na quinta-feira (3), no Estádio Municipal Hermenegildo Barcelos para discutir sobre o planejamento deste ano. Algumas atividades tiveram continuidade durante as ferias escolares.

Durante a reunião, foram anunciadas mais duas modalidades esportivas, uma já em andamento, capoeira, no Espaço Cultural Roça Velha; e surf, na Praia Grande. A previsão é que as aulas de surf iniciem em março.

A Superintendência de Esportes desenvolve em 30 núcleos, 15 modalidades esportivas que atendem todos os públicos. São atendidos em torno de 1.500 moradores entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. As inscrições podem ser realizadas no Estádio Municipal, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.