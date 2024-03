O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 11

Búzios

Pesquisa realizada pela Omnibees, plataforma de reservas, revelou que Rio, São Paulo e Búzios despontaram como os principais destinos turísticos mais desejados nos próximos quatro meses, levando em conta as diárias e o tempo médio de estadia. Segundo o levantamento, o tempo médio de estadia em Búzios é de cinco dias e meio, acima do Rio, que é de quatro dias e meio e de São Paulo. O secretário de Estado de Turismo do Rio, Gustavo Tutuca, disse que ver a cidade do Rio como a mais procurada entre os turistas tem sido uma tendência, mas ver Búzios ocupando a terceira colocação é motivo de orgulho. O presidente da Associação Rio Vamos Vencer, Marcelo Conde, ressalta que os dados ratificam que Búzios é um destino que foge do turismo sazonal e mantém o fluxo de visitantes ao longo de todo o ano. Segundo dados da prefeitura, a cidade tem uma ocupação média de 57% ao longo do ano.

Cabo Frio

A Semana Santa em Cabo Frio não terá, mais uma vez, a tradicional encenação da Paixão de Cristo. O espetáculo, que já reuniu grandes nomes da TV, não acontece desde 2017. Em 2016, a encenação já havia sido cancelada após acontecer por 27 edições seguidas. A Paróquia de Nossa Senhora da Assunção divulgou a programação da Semana Santa que será aberta no domingo, dia 24, com a bênção dos ramos em frente ao Convento seguida da tradicional procissão e Missa na Matriz Auxiliar. Na segunda-feira, tem procissão da Via Sacra; na terça-feira, a procissão das Sete Dores de Nossa Senhora. Na Quarta-Feira Santa tem Procissão do Fogaréu e na Sexta-Feira da Paixão a Procissão do Senhor Morto. Na Quinta tem a Missa da Santa Ceia e no sábado, a procissão do Cristo ressuscitado. No domingo a Missa de Páscoa encerra a programação da Semana Santa.

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia que o ex-prefeito Paulo Lobo, que estava desaparecido da prefeitura aldeense apareceu. Na última quinta-feira (07), segundo informações, Lobo, depois do expediente, teria ido ao gabinete do prefeito, Fábio do Pastel, para contar porque deu uma sumida. Nos corredores da prefeitura não se falava outra coisa. Muitos queriam saber o teor da conversa.

Araruama

O Partido Cidadania terá dois vereadores de mandato. São eles: Carlinhos de Deus e Thiago Moura, que acreditam que o partido fará três vereadores. O presidente do Cidadania Dr. Paulo Mazzei, anda rindo atoa pela cidade.

Arraial do Cabo

No dia 29 de março, às 19h, moradores e turistas poderão testemunhar, em Arraial do Cabo, a emocionante encenação da Paixão de Cristo. A 28ª encenação será realizada em frente a Igreja N. Sra. dos Remédios, perto da Praça do Cova. Ela é uma realização da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora dos Remédios, através da Pastoral de Artes Sacras, com apoio da Prefeitura. O evento faz parte do calendário anual do município. A encenação da Paixão de Cristo de Arraial do Cabo se tornou Patrimônio Cultural Imaterial da cidade dia 16 de março de 2016. Ao todo, mais de 100 atores vão retratar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. “Nossa missão é levar o amor de Jesus a todos os corações. Em meio às centenas de pessoas que acompanharam a encenação, se apenas uma delas tiver o coração tocado, já valeu a pena”, disse Anderson Carvalho, Diretor e ator que interpreta Jesus.

Iguaba Grande

O pré candidato a vereador Renatinho da Saúde não deixa Dr. Jales Lins. Segundo os fofoqueiros de plantão de Iguaba, onde o secretário vai Renatinho aparece e aproveita para tirar uma foto. Aí tem!

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, em parceria com a Subsecretaria Municipal de Cultura apresenta a exposição “Lugar de Mulher é onde ela quiser”. A abertura da exposição fotográfica que irá homenagear mulheres do município aconteceu no dia 08 de março, na Casa de Cultura Walmir Ayala, no Centro . A visitação acontecerá entre os dias 11 e 24 de março, de segunda à sexta-feira, das 09h às 17h. A entrada é gratuita!