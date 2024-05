O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 13

Cabo Frio

A Rua dos Biquínis, em Cabo Frio, maior polo de moda praia a céu aberto da América Latina, promove de 28 de maio a 6 de junho a nona edição da Feira de de Desconto, com descontos que podem chegar a 70%. A feira já faz parte do calendário oficial da cidade e é realizado pela Associação Comercial e Industrial da Rua dos Biquínis em parceria com a prefeitura de Cabo Frio. O objetivo é melhorar as vendas na baixa temporada e, com isso, reaquecer a economia do município. A Rua dos Biquínis cresceu e hoje tem outros segmentos em seu mix de produtos, como a moda fitness, casual e surfwear, além dos acessórios. Os descontos são uma forma de carinho com os clientes, disse Marcelo Chuairi,da organizaçao da Feira. A Rua dos Biquinios reúne mais de 100 lojas e funciona das dez da manhã às nove da noite. Graças a Rua dos Biquinis, Cabo Frio ganhou o título de “Capital da Moda Praia” no Estado do Rio.

Búzios

A Prefeitura de Búzios oficializou a candidatura de duas novas praias para a temporada de 2024-2025 do Bandeira Azul: Tucuns e Tartaruga. A cidade também renovou a candidatura das praias do Forno e Azeda que já tem a certificação internacional. O prefeito Alexandre Martins assinou a documentação que oficializa a candidatura das praias nas semana pas-sada mas já foram realizadas, este ano, 280 análises da qualidade da água nas praias candidatas. Foram 20 na Praia do Forno, 20 na Praia da Azeda, 160 na Praia de Tucuns e 80 na Praia da Tartaruga. As análises são fundamentais para garantir que os padrões de qualidade ambiental sejam atendidos, conforme as diretrizes do programa. Além da qualidade da água as praias terão que cumprir outros 34 critérios, antes das candidaturas serem analisadas pelos júri Nacional e Internacional.

Arraial do Cabo

O Museu Oceanográfico Almirante Paulo Moreira abre suas portas na próxima terça-feira (14), de forma gratuita, para que você embarque em uma jornada fascinante pelo mundo marinho de Arraial do Cabo. A ação, que vai até o dia 19 de maio, faz parte da 22ª Semana Nacional de Museus. A exposição apresenta réplicas de criaturas marinhas, instrumentos ancestrais de navegação e oceanografia, e até mesmo o esqueleto de uma orca que encalhou nas areias da Ilha do Farol em 1981. Mas a aventura não para por aí. Com óculos de realidade virtual, você poderá simular um mergulho pelas profundezas do oceano. Não perca a oportunidade de conhecer este tesouro histórico e científico que é o Museu Oceanográfico Almirante Paulo Moreira, sob gestão do IEAPM. O museu, que fica localizado na Praça Daniel Barreto, s/n, na Praia dos Anjos, abre suas portas de terça a domingo, das 09h às 12h e das 13h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados das 14h às 17h. Para mais informações, entre em contato pelo número (22) 2622-9026.

Araruama

O processo de legalização fundiária teve início neste sábado, 11 de maio, na Portelinha, no bairro Jardim São Paulo; em seguida será realizado na Lagoinha, que fica no distrito de Iguabinha. Nesta fase está sendo realizada a etapa do cadastro, de casa em casa, com o objetivo de levantar os dados pessoais dos moradores e também os dados referentes ao imóvel. Vale ressaltar que o processo de legalização fundiária será gratuito aos moradores, sendo custeado pela Prefeitura Municipal de Araruama. Os moradores que se cadastrarem receberão ao final de todo processo o RGI do imóvel.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema realizou a primeira edição do projeto Secretaria Itinerante, que leva os serviços da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais aos bairros mais afastados do Centro da cidade. Neste sábado, 11, a ação ocorreu no bairro da Mombaça. Técnicos e funcionários da SMDA realizaram serviços de agendamento de castração, vacinação antirrábica, microchipagem, corte de unhas, limpeza de olhos e ouvidos dos pets. Tudo de forma gratuita. A próxima edição será no dia 18/05, sábado, na Associação de Moradores do Boqueirão.

São Pedro da Aldeia

A Campanha de Vacinação contra a Influenza (Gripe) está disponível para todos os moradores de São Pedro da Aldeia maiores de 6 meses de idade, seguindo determinações do Ministério da Saúde. A aplicação é feita em 25 unidades de saúde da cidade, em dias e horários específicos (confira a tabela). É necessário apresentar cartão do SUS ou CPF e caderneta de vacinação.