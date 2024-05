Primeira traquelectomia por videolaparoscopia é realizada no Hospital Rodolpho Perissé em Búzios

Nesta quinta-feira (09), a equipe de cirurgiões do Hospital Municipal Rodolpho Perissé, realizou a primeira cirurgia de traquelectomia por videolaparoscopia com excisão de massa parida via vaginal no município.

De acordo com o secretário de Saúde de Búzios, Leônidas Heringer, a cirurgia é extremamente complexa e graças ao brilhantismo da equipe, foi um sucesso. A paciente deu entrada no hospital na sexta-feira (03), com miomatose uterina, sangramento vaginal ativo e sem melhora, após transfusão de sangue.

“Na quarta-feira (08), foi realizada uma abordagem cirúrgica com histerectomia subtotal de urgência com controle do sangramento, mas durante a cirurgia detectou-se uma lesão em vagina bem mais complexa, sem possibilidade de ressecção imediata. Hoje tivemos a honra de receber em nosso hospital o Doutor Marcos Antônio e seu filho também Dr. Marcos José, que já compõe nossa equipe para operar em conjunto com a Dra. Thayane, da ginecologia e obstetrícia. Dr. Marcos, é um dos mais renomados e competentes cirurgiões da nossa região, a cirurgia foi um sucesso”, afirmou Leônidas.

Ainda segundo o secretário da Pasta, a cirurgia só foi possível graças ao aumento da estrutura do centro cirúrgico e as implantações dos leitos de CTI e da tomografia dentro do hospital, realizado pela atual gestão.

A Traquelectomia é um procedimento cirúrgico que consiste na ressecção (retirada) do colo do útero, de um segmento do istmo uterino e dos paramétrios e linfonodos pélvicos. Em seguida, o segmento do útero sadio remanescente é reconectado na vagina.