O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 21

Cabo Frio

O SEPE Lagos realiza amanhã, dia 22, às sete da noite plenária com a comunidade escolar contra o fechamento da Escola Municipal Américo Vespucio anunciado pelo governo municipal. A reunião reunião acontece na própria escola. A direção do Sepe está convocando professores, alunos e a comunidade em geral para se mobilizar e impedir que o Governo Bonifácio feche a Escola. O governo alega que o Américo Vespúcio vem apresentando, desde 2012, um movimento de redução na quantidade de alunos. Atualmente a unidade que tem capacidade para 900 alunos tem apenas, 301 matriculados, do sexto ao nono ano.

A prefeitura diz, em nota, que pretende ouvir os servidores da escola em reunião a ser agendada e reforça que eventuais medidas serão discutidas com a comunidade escolar. O prédio da escola deve ser ocupado pela secretaria de educação.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia pode ganhar uma nova Escola Cívico Militar. A escola municipal Professora Dulcinda Jotta de Souza está em análise para a implantação do programa federal.

Semana passada, a prefeitura realizou consulta pública para pais, alunos e profissionais da unidade para saber o nível de interesse da comunidade escolar em aderir ao modelo de ensino na escola do bairro São João. O município já conta com uma unidade Cívico Militar, a Escola Miriam Alves de Macedo Guimarães. Com a Dulcinda Jotta de Souza cumprindo todos os critérios exigidos, a cidade passa a ser a única do estado a ter duas escolas com o programa federal.

Arraial do Cabo

O Ministério Público Federal entrou com ação de improbidade administrativa contra a Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo e a Colônia de Pescadores Z5 pela cobrança irregular de taxas para acesso e operação no Complexo da Marina dos Pescadores de Arraial do Cabo. A investigação conduzida pelo MPF, comprova a cobrança clandestina pela Colônia de taxa para operação de barqueiros na área do píer do barco-táxi. Também foi observada a falta da instalação de roletas e catracas eletrônicas pela Fipac nos pontos de acesso que permitia o devido controle da arrecadação com ingressos na entrada da Marina, acarretando prejuízo ao erário e lesão aos princípios da moralidade e da eficiência. Segundo o procurador da República Leandro Mitidieri, as cobranças clandestinas na Marina dos Pescadores e a não instalação de roletas e catracas serviram para escamotear o destino real dos valores oriundos da exploração do Complexo que são objeto do TAC.

Iguaba Grande

A prefeitura de Iguaba Grande, em uma iniciativa do prefeito Vantoil Martins, enviou para Petrópolis cerca de dois caminhões de donativos para as vítimas do temporal. Na coordenação, estava secretária de Ação Social, Cláudia da Auto Escola, esposa do ex-prefeito, Hugo Canelas. Seguindo o caminho, está o vereador Junior Bombeiro que vai subir a Serra com um caminhão de donativos. Parabéns para todos!

Araruama

O discurso da vereadora Penha Bernardes, no dia da entrega de títulos e medalhas, continua dando o que falar. A moça, na ocasião, parabenizou as autoridades de Caxias e Belford Roxo, pelos atendimentos aos moradores de Araruama. A vereadora criticou a saúde do município araruamense e disse que não atendia as cirurgias eletivas. Em entrevista ao Programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM, 94,5, nesta segunda-feira (21), reiterou as críticas e virou a “metralhadora” para o primeiro ministro Chiquinho Da Educação. Segundo os fofoqueiros de plantão, a “guerra ” tá só começando, porque o primeiro ministro Chiquinho Da Educação é bom de briga. E agora?

Búzios

Nessa terça-feira a Câmara de Búzios vota o projeto de emenda modificativa proposta pelo vereador Raphael Braga que garante os benefícios da ajuda de custo para os universitários em Búzios. A emenda melhora o texto da lei proposta pelo executivo, tirando as restrições que poderiam inviabilizar o acesso de muitos universitários. A proposta conta com o apoio e assinatura dos demais vereadores da casa. A expectativa é de que o projeto principal seja votado até a próxima quinta-feira, dia 24 de fevereiro.