Secretaria da Mulher e do Idoso de Búzios promove o 2º Fórum “A Conquista do Voto Feminino” 

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria da Mulher e do Idoso, realizará na próxima, quinta-feira (24), das 13h às 17h, no Centro de Convenções do Hotel Rio Búzios Beach, o 2º Fórum “A Conquista do Voto Feminino”.

O evento, que promove a sua segunda edição, trará uma mesa de debates sobre a importância da participação feminina na política e os inúmeros desafios que as mulheres enfrentam dentro deste tema, que causa impactos e mudanças na legislação e na cultura de um país.

O encontro terá a participação da deputada federal Rosângela Gomes, a secretária de Finanças e vice-presidente do Partido Verde Glacy Mendes e a secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Joice Costa.

O objetivo é estimular o debate que promove o empoderamento, reconhecimento e valorização da contribuição do público feminino para a sociedade. Foi somente por meio do engajamento das mulheres que o voto se tornou um direito garantido para elas. A sua abordagem é extremamente necessária pois somente através destas ações se pode alcançar a conquista da plena democracia.

O evento é gratuito e aberto ao público. Durante a sua realização serão seguidos todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a prevenção do Covid-19.