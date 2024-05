O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 03

Arraial do Cabo

O lutador cabista Alexandre Pantoja coloca o cinturão do peso-mosca em jogo contra o australiano Steve Erceg, na noite deste sábado, no UFC 301, no Rio. Um telão na praça do Cova em Arraial vai transmitir o combate a partir das seis e meia da tarde. Campeão dos moscas desde junho de 2023, Alexandre Pantoja busca a segunda defesa de cinturão. O desafiante da vez é Steve Erceg, décimo colocado no ranking da categoria e invicto no Ultimate, com três vitórias em três lutas. O lutador cabista vai competir pela primeira vez no Brasil dentro da principal liga de MMA do mundo, mais de sete anos desde sua estreia no Ultimate. O peso-mosca é o único campeão presente no evento e tem a missão de liderar o UFC Rio. Ele admitiu que a responsabilidade em seus ombros é grande. e para lidar com a pressão, Pantoja evitou ações promocionais e se ‘blindou’ do apelo de fãs e da imprensa.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Proteção Animal, inaugurou nessa sexta-feira o projeto “Sítio Proteção Animal.” O projeto transforma o imóvel de sitiantes do município em núcleos de acolhimento de cães e gatos em situação de rua. Os sitiantes vão receber um valor mensal da prefeitura como aluguel pelo espaço. Na prática funciona assim: primeiro os animais serão recolhidos das ruas pela equipe de proteção animal do município e, em seguida, encaminhados ao sítio, que tem capacidade para 40 cães e 20 gatos, cada. No espaço eles vão receber acolhimento e a visita de um veterinário da Clínica Animal. Posteriormente serão realizadas feiras de adoção para que esses bichinhos ganhem um novo lar. O projeto visa também o combate às zoonoses.

Cabo Frio

O jornal Folha de São Paulo teve acesso a imagens do vídeo em que o apresentador da InterTV Alexandre Kapiche tenta beijar uma colega de emissora sem o consentimento dela. A denuncia levou a emissora a demitir o jornalista. O caso, de acordo com o jornal, já chegou ao conhecimento de executivos da Globo que comandam as relações com afiliadas. A rede estuda intervir para acalmar os ânimos na InterTV. A prática é comum quando casos do tipo ocorrem pelo Brasil. A reportagem também conversou com funcionários e ex-funcionários da emissora. Eles revelaram que os assédios acontecem desde 2022. Agentes da Delegacia de Atendimento a Mulher de Cabo Frio estiveram na sede da InterTv esta semana. A polícia abriu inquérito e depoimentos devem ser marcados para os próximos dias.

Iguaba Grande

O vereador Luciano Silva, de Iguaba Grande, foi visto hoje pela manhã no galpão da Educação. Dizem que ele foi fazer um amigo afago ao funcionários da Educação. Bobo não o moço.

São Pedro da Aldeia

A secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia, Maria Márcia, tem sido o grande destaque do governo Fábio do Pastel. No canhão da fofoca todos comentam a moça é a primeira ministra. Tá podendo e tem capacidade.

Búzios

Armação dos Búzios se tornará o epicentro de uma jornada única pela história e cultura afro-brasileira com a exposição fotográfica “E se? Afroespeculações”. Organizada pelo renomado Fotógrafo Sebastian Júlio de Souza e pela respeitada Pesquisadora Maria Aparecida Gomes Ferreira, a mostra promete desvendar narrativas pouco conhecidas e oferecer uma nova perspectiva sobre personalidades históricas e referências afrocentradas. A exposição estará aberta ao público de 10 a 24 de maio, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Escola de Artes e Ofícios Zanine. Em destaque, as mulheres negras ocupam um papel central, compartilhando histórias sobre a matricentricidade africana, tecnologias ancestrais e figuras importantes como Mercedes Baptista, Luiza Mahin, Xica da Silva e Laudelina de Campos Melo. Além disso, a presença da rendeira Izabel Cristina Manhães de Araújo, com suas esculturas em rendas de bilros, adiciona um toque de tradição e futurismo à exposição. Não perca essa oportunidade de mergulhar em um universo rico em cultura e história afro-brasileira.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema está disponibilizando 20 vagas para o curso profissionalizante de Designer de Sobrancelhas, destinado aos moradores da cidade. As inscrições, por ordem de chegada, poderão ser realizadas no dia 07 de maio, a partir das 08h, no Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral, localizado na Rua Segisfredo Bravo, nº 139, em Bacaxá. Para se inscrever, a documentação necessária é a seguinte: 2 fotos 3×4, comprovante de residência atualizado, comprovante de escolaridade até o 9° ano do Ensino Fundamental, além de originais e cópias do RG e CPF.