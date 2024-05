Prefeitura de Cabo Frio interdita parte da Av. Teixeira e Souza, na região central, a partir desta segunda

Com intuito de sinalizar melhor as vias públicas, a Prefeitura de Cabo Frio, informa que entre a segunda (06) e quinta-feira (09), parte da Avenida Teixeira e Souza, entre as Ruas Alex Novelino e João Pessoa, na altura da Vila Nova, será interditada, das 8h às 17h. O intuito da intervenção é para realizar a manutenção da pintura de faixas de pedestres, canalização, acender as vagas de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência.

A ação faz parte do Plano de Ações Rápidas (PAR) da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana que possui a função de criar sinalizações verticais e horizontais, acender as faixas de pedestres e canalizações, criar vagas de pedestres, reparo das calçadas com pedra portuguesa e muito mais. O PAR teve início em meados de abril e vai entregar mais de 300 intervenções para melhoria da mobilidade urbana no município.

A Avenida Teixeira e Souza é utilizada por motoristas e condutores que desejam acessar o Centro da cidade com facilidade. Como forma de amparar os veículos e não criar nenhum transtorno, o trajeto normal pela avenida pode ser substituído para a Avenida Júlia Kubitschek ou por meio da Rua José Antônio Sampaio.

Segundo a secretária de Mobilidade Urbana, Danielle Sales, o Plano de Ações Rápidas está realizando diversas intervenções para melhorar a mobilidade dos veículos e pessoas com ações significativas.

“Nossa ação do PAR está atrelada aos pedidos da população. Estou sempre disposta a ouvir todos para implantar melhorias que sejam viáveis, onde nossa equipe técnica analisa toda mudança e sinalização para que atenda a necessidade das pessoas no geral”, completou.