O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 06

Iguaba Grande

Iguaba Grande vai ganhar um centro cultural. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito Vantoil Martins após receber a imissão na posse do prédio da Escola de Artes Antônio Bispo, localizada no centro da cidade.

Segundo o prefeito, o projeto da reforma já foi elaborado e o edital será publicado nos próximos dias para dar início à obra. O espaço, além de abrigar as mais de 15 oficinas gratuitas que já são oferecidas pela Casa da Cultura e receber apresentações, também será a sede administrativa da Secretaria de Cultura.

O local faz parte da história de Iguaba Grande e existe há mais de 40 anos. O terreno foi doado a Antônio Bispo pela Dona Edyla Pinheiro, uma das primeiras habitantes de Iguaba. Antônio Bispo foi um militar que veio morar em Iguaba e era apaixonado por música.

Arauama

São Pedro da Aldeia

O ativista Lucas Muller e a presidente do PSOL de Sâo Pedro da Aldeia Sandra Autuori encaminharam documento ao Ministério Público Federal pedindo a paralisação da “engorda” das praias não só na cidade mas em todos os municípios da região.

Segundo eles, denúncias de moradores mostram a falta de parâmetros para o espalhamento da areia. Ela pode ser colocada no Bairro Boqueirão em terreno baldio, próximo a Creche Municipal Tia Márcia, ou em praias em que o fluxo da maré e influência dos ventos trazem novamente o material dragado para dentro da Lagoa.

De acordo com a denúncia, no Sudoeste, o governo do Estado e a prefeitura já fizeram essa operação quatro vezes seguidas e sem sucesso. Moradores temem também que a areia pode estar contaminada já que em algumas locali-dades exala um forte maus cheiro.

Arraial do Cabo

Em comemoração aos 25 anos de atuação, a Prolagos realiza, no dia 15 de outubro, a terceira etapa do circuito de corrida. O evento, que contará com um percurso de 5 km para o público em geral e o Kids Run para crianças de 1 a 12 anos, acontece em Figueira. Além do percurso de 5 km com opções de corrida ou caminhada, diversas atividades divertirão todos os tipos de público. O evento inclui um aquecimento para os corredores, música para animar os participantes e a apresentação teatral “Prolaguito em Defesa das Águas Claras” para as crianças. A largada será às 8h, na Praça de Figueira.

Cabo Frio

A Câmara de Cabo Frio lançou um brasão comemorativo para marcar os 150 anos de do prédio, palco de acon-tecimentos históricos, políticos e sociais, testemunha das transformações que a cidade passou ao longo das décadas. Tombado em 1.989, possui rico acervo documental de Atas de Sessões e fundo de documentos avulsos, datados do Século 19. Localizado na Avenida Assunção, o prédio foi comprado em 15 de maio de 1873, pelo valor de 4 contos de réis. A história da Câmara Municipal de Cabo Frio está integrada à trajetória da cidade desde a fundação, em 1615, visto que as Câmaras Municipais foram criadas em 1532.

Na época, as sessões eram realizadas na casa dos integrantes. O primeiro prédio da Câmara foi construído em 1660 e 1662, na Rua Direita, atual Érico Coelho, uma casa de dois pavimentos. Havia duas salas, uma servia para as sessões da Câmara e a outra para a audiência do Juiz. Funcionava também, na mesma sala, a cadeia pública.

Búzios

O cantor Leoni abre a segunda edição do MPBúzios, que promete agitar o feriado prolongado da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida na próxima semana na Praça Dona Dita, na Ferradura. O festival da música popular brasileira da cidade tem início na próxima quinta-feira. Serão três dias de shows.