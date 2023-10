O velório de Silvia Cristina Lessa Bezerra Rafael, Neta de Francisco Lessa, sobrinha do ex-vereador Adilson lessa e irmã do Vereador Júnior Bombeiro Da Saúde, será dia, 07, a partir de 15h, na Capela Municipal de Iguaba Grande.

No domingo, dia 08, as 8h, será realizada uma cerimônia de despedida no mesmo local e posteriormente o corpo será cremado no cemitério e crematório São Francisco de Paula no Catumbi- RJ .