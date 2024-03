O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 08

São Pedro da Aldeia

O Fest Verão de São Pedro da Aldeia tem início no dia 19 de abril e contará com a disputa de doze modalidades esportivas até o dia 18 de maio, entre elas, beach soccer futevôlei, vôlei de praia, canoa havaiana, frescobol, aqua-thlon, natação e corrida rústica, além de jiu-jitsu, beach tennis, judô e boxe olímpico. Os representantes das equipes de beach soccer devem comparecer à sede da Secretaria de Esportes e Lazer a partir de segunda-feira para receberem as documentações referentes às edições passadas e a nova ficha de inscrição do torneio. O uso do aplicativo Copa Fácil será mantido este ano , com informações dos jogos divulgadas em tempo real. Além dos resultados das partidas, a ferramenta disponi-biliza artilharia, pontuação, horários, nomes dos jogadores e das comissões técnicas, chaveamento e tabela .

Cabo Frio

O Ministério Público do Estado do Rio expediu recomendação para que a prefeitura de Cabo Frio fiscalize o comércio ambulante na Praça da Cidadania por conta da ocupação excessiva do local por trailers, com possível uso indevido de vagas de estacionamento e indícios de furto de energia e violação às normas sanitárias. A Promotoria relata que recebeu denúncia das diversas irregularidades envolvendo ambulantes, entre elas, falta de higiene, ocupação irregular do espaço público, ligação clandestina de energia. Em visita ao local, agentes do MP constataram que existem diversos trailers ocupando vagas do estacionamento público e que não teriam infraestru-tura mínima para prestar serviço de alimentação. O MP recomenda que a prefeitura, no prazo de 30 dias, revogue eventuais autorizações concedidas aos trailers localizados no local de forma que a praça e o estacionamen-to sejam mantidos livres de ocupação privada.

Búzios

O prefeito interino de Búzios, vereador Rafael Aguiar, disse, ontem, que das seiscentas pessoas atendidas diariamente pelos serviços de saúde, quatrocentas não são do município.

Ele não revelou a cidade de origem dos pacientes que buscam atendimento na cidade mas classificou a situação de covardia. O prefeito ressaltou que cuidar de pessoas que não são do município é complicado e requer um gasto muito grande. Ele lembrou, entretanto, que não pode negar atendimento e pediu paciência a população. O prefeito anunciou a extensão até as dez da noite do horário de funcionamento do Raio-x e da coleta de sangue no Posto de Urgência da Rasa. Rafael Aguiar explicou que a decisão foi tomada atendendo a um pedido da população local. O prefeito acredita que o novo horário contribuirá para garantir um serviço mais acessível e eficiente para todos.

Araruama

O Dia Internacional da Mulher será comemorado nesta sexta-feira, 08 de março.

Em Araruama, a Prefeitura organizou uma programação especial para enaltecer a força e a sensibilidade feminina. O evento vai acontecer na Praça da Bíblia, no Centro, de 09h às 12h.

Estão previstas as seguintes atividades: atendimentos com equipe do Cram ( Centro de Referência de Atendimento à Mulher), oficinas com trancistas, manicure, depilação, e outras atividades. Tudo, claro, será oferecido gratuitamente para que cada mulher sinta como se estivesse vivendo um “belo dia de princesa”!

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo será palco, neste final de semana (9 e 10 de março), da 6ª edição do Polo no Mar, evento que reúne atletas nacionais e internacionais. Esse ano o evento será realizado nas águas cristalinas da Praia do Forno e o público poderá acompanhar das areias. As disputas acontecem a partir das 8h. O evento tem apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Ciência Tecnologia, Esporte e Lazer e da Secretaria do Ambiente e Saneamento.

Iguaba Grande

A fila de pretendentes para ocupar o cargo de vice- prefeito de Iguaba Grande é enorme. Isso é o que rola na Praça Edila Pinheiro. Nomes como o Alan Rodrigues, Luciano Silva, Paulo Rito, Marcelo Durão e Marcilei Lessa constam da lista.