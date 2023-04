O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 14

Iguaba Grande

O vereador de Iguaba Grande Elifas Ramalho retornou ontem a Câmara. Ele foi baleado durante ataque de bandidos a um bar no bairro Estação, mês passado, que deixou dois mortos e cinco feridos. Um dos mortos foi Geraldo Mangela, irmão do parlamentar. O vereador está usando um andador e caminhando com dificuldade. Ele agradeceu a família, aos amigos e a todos que mandaram mensagens, oraram e ainda oram pela saúde dele. Elifas se disse surpreso com a quantidade de mensagens que recebeu via WhatsApp no hospital. O vereador, muito emocionado, lembou o irmão Geraldo Mangela e o amigo Rodney Ramalho que morreram no ataque e também falou sobre o processo que casssou o mandato dele por fraude a cota de gênero. Elifas disse que entrou com recurso e espera reverter a decisão.

Cabo Frio

A atriz e humorista Nany People está de volta a Cabo Frio com o Stand-Up solo “Tsunany”. Ela se apresenta no próximo dia 22, no Teatro da Escola Domingos Sávio. Os ingressos estão à venda no site Simpla a R$ 100 inteira e R$ 50 meia entrada. A comédia relata de maneira divertida os diversos “mal sucedidos hábitos” da vida moderna, como a cirurgia plástica sem limites, os exercícios físicos em excesso, os hábitos tecnológicos desregrados, além do uso indiscriminado de celulares aplicativos e as consequências nos relacionamentos sociais, afetivos e sexuais. A atriz apresenta uma personagem que expõe assuntos sobre diversos temas e permite o espectador se tornar um observador de si mesmo, mantendo intensa interação com o público. NANY PEOPLE é uma artista multifacetada. Já integrou o elenco de diversos programas de TV. Ela atualmente particia do Caldeirão com Mion, na TV Globo.

São Pedro da Aldeia

O Cine Estação de São Pedro da Aldeia vai ser palco do primeiro Festival de Cinema do município onde vai exibir quatro curtas megtragens produzidos por artistas locais. O projeto foi contemplado pelo Edital Retomada Cultural, do Governo do Estado.

Búzios

A Secretaria de Turismo de Búzios liberou, nesta semana, a entrada de Ônibus de turismo para embarque e desembarque na península, onde estavam proibidos de circular desde dezembro, devido a grande movimentação de veículos na alta temporada. Os Ônibus de turismo, entretanto, deverão, obrigatoriamente, apresentar autorização previa expedida pela Coordenadoria de Trânsito e Transporte. A tolerância de permanência dos veículos na península se limita ao embarque e desembarque dos passageiros. A secrtaria de tursimo esclarfece que os veículos, em seguida, obrigatoriamente devem retornar para o estacionamento, localizado nas proximidades da Fundação de Apoio a Escola Técnica (FAETEC), na Rasa.

Arraial do Cabo

Existe um grande ponto de interrogação na polêmica entre o prefeito, Marcelo Magno e o ex-prefeito, Wanderson Cardoso de Brito, o Andinho. Ao ser perguntado se tinha rompido com o prefeito, Andinho respondeu que “o tempo vai posicionando”. Na a turma do deixa disso entrou em ação e deputado estadual, Dr. Serginho, tá agindo.

Araruama

A sessão da Câmara de Araruama, desta quinta-feira (13), terminou presida pela vereadora Roberta Barreto. O presidente, Nelsinho do Som, precisou sair e o vice, Júlio César Coutinho, não estava presente. A presidente não abriu espaço para os coleguinhas e quase deu confusão. Que coisa!