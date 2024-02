O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 16

Búzios

O prefeito interino de Búzios, Rafael Aguiar, disse em entrevista para uma Jornalista de Cabo Frio que o prefeito Alexandre Martins se perdeu nas contas da prefeitura. Segundo o próprio, após o afastamento, só tiveram dois encontros. Para Rafael Aguiar, Alexandre Martins tem um projeto de família quando fala em lançar a esposa. O caldeirão tá fervendo em Búzios!

Arraial do Cabo

Com 95% de ocupação hoteleira durante o Carnaval, Arraial do Cabo montou uma operação especial envolvendo as Secretarias para garantir o pleno funcionamento da cidade. A Prefeitura mobilizou todo o seu efetivo nas áreas de segurança, posturas, meio ambiente, turismo, saúde e serviços públicos. Além disso, toda a frota de carros a serviço da Prefeitura foi utilizada em apoio aos agentes públicos. A grande operação contou com coletas de lixo extras para manter a cidade limpa e totalizou quase 450 toneladas de resíduos removidos das ruas durante o período carnavalesco. Nas praias, equipes foram mobilizadas para redobrar o cuidado com as areias, recolhendo cerca de 41 toneladas que, infelizmente, foram deixados para trás apesar das constantes campanhas de conscientização. Na Saúde, o Hospital Geral, o Posto de Saúde de Figueira e as unidades estrategicamente posicionadas no Centro e nos Distritos, realizaram 2.454 atendimentos durante o Carnaval, além de 27 atendimentos realizados pelo serviço de emergência. A Secretaria de Saúde também distribuiu 720 preservativos e lubrificantes no período de festa. O público flutuante chegou a média de 240 mil pessoas por dia durante o período de folia, representando um aumento de 105 mil pessoas em comparação ao mesmo período no ano anterior.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Educação, vai realizar a cerimônia de entrega do cartão Bolsa Auxílio Universitário, nesse sábado, 17. O evento vai acontecer no Ginásio Darcy Ribeiro, às 09h. Ao todo serão beneficiados 700 estudantes, moradores de Araruama. As bolsas de estudo fazem parte do “Programa Araruama Universitário”. O Programa visa a concessão do auxílio universitário a estudantes matriculados em cursos de graduação presenciais. Entre os critérios exigidos, o aluno deve residir no município de Araruama por no mínimo 5 anos, não possuir benefício semelhante e a renda familiar não pode passar de 6 salários mínimos mensais.

A cerimônia de sábado será aberta a toda a população. A Prefeitura segue priorizando os investimentos em educação e acreditando, acima de tudo, na força da juventude.

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia que o secretário de Fazenda, Reinaldo, anda preocupado com os rumos das finanças do município aldeense. Segundo os fofoqueiros dos corredores, Reinaldo anda dando voltas no canhão. Que coisa!

Iguaba Grande

O banco do prefeito, Vantoil Martins, é mais forte do que o banco do time do Flamengo. Isso é o que se fala em Iguaba Grande.

Cabo Frio

A Associação de Blocos e Atividades Carnavalescas de Cabo Frio foi multada em $30 mil pela prefeitura. A multa foi por instalar estrutura em área de preservação ambiental. O Auto de Infração, assinado na tarde de ontem, explica que a associação foi autuada por realizar evento em desacordo com o que foi determinado. O presidente da associação tem 20 dias para apresentar defesa.